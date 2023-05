Harga Minyak Mentah Terjungkal 4% setelah the Fed Naikkan Suku Bunga

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah turun 4% pada hari Rabu (3/5/2023) atau Kamis pagi di Asia (4/5/2023), setelah Federal Reserve AS menaikkan suku bunga dan para investor khawatir tentang kondisi ekonomi.

Kontrak berjangka Brent ditutup US$ 2,99 lebih rendah atau 4%, menjadi US$ 72,33 per barel, level terendah benchmark global sejak Desember 2021. Brent mencapai level terendah sesi di $71,70 per barel, level terendah sejak 20 Maret.

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun $3,06 atau 4,3%, menjadi US$ 68,60. Level terendah sesi WTI adalah US$ 67,95 per barel, terendah sejak 24 Maret.

Sehari sebelumnya, kedua benchmark turun 5%, penurunan persentase harian terbesar sejak awal Januari.

Advertisement

Pada Rabu siang, the Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 poin persentase, menekan harga minyak karena para pedagang khawatir pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dapat mempengaruhi permintaan energi.

Namun, the Fed juga menunjukkan bahwa mereka mungkin akan menghentikan kenaikan suku bunga selanjutnya, memberikan waktu bagi para pejabat untuk mengevaluasi dampak kegagalan bank-baru-baru ini, menunggu resolusi perselisihan politik seputar batas utang AS dan memantau inflasi.

Kekhawatiran sektor perbankan kembali menjadi sorotan pada hari Senin setelah regulator AS menyita First Republic, lembaga keuangan AS ketiga yang gagal dalam dua bulan, dengan JPMorgan Chase & Co setuju untuk mengambil US$ 173 miliar pinjaman bank, US$ 30 miliar sekuritas, dan US$ 92 miliar deposito.

Bank Sentral Eropa juga diharapkan akan menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan mereka pada hari Kamis.

Selain itu, harga minyak juga tertekan setelah data pemerintah menunjukkan bahwa persediaan bensin AS naik secara tak terduga sebanyak 1,7 juta barel pekan lalu. Analis yang disurvei oleh Reuters sebelumnya memperkirakan penurunan sebanyak 1,2 juta barel.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan