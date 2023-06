Komitmen Pangkas Emisi, PGEO dan PTBA Diganjar Penghargaan

Jakarta, Beritasatu.com - Dua perusahaan energi pelat merah, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyabet penghargaan sebagai perusahaan yang transparan dalam perhitungan emisi korporasi di tahun 2023.

Terpilihnya Pertamina Geothermal Energy dan PTBA dalam kategori Platinum Plus di ajang Penganugerahan Transparansi Emisi Korporasi 2023 yang diselenggarakan B-Universe ini tidak lepas dari strategi kedua perseroan yang bergerak menuju net zero emission.

PGEO misalnya, memutuskan menjadi perusahaan go public, tujuannya untuk mengembangkan panas bumi di Indonesia. Strategi ini sekaligus menjadi upaya unggulan pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca.

Corporate Secretary PGEO Kitty Andhora mengaku bersyukur atas penghargaan yang diberikan kepada perseroan.

"Saya mewakili manajemen PGEO mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas penghargaan yang diberikan kepada kami,” ucap Kitty dalam sambutannya, Selasa (27/6).

Menurut dia, sebagai salah satu perusahaan yang leading di energi baru terbarukan (EBT) dan emiten yang baru bergabung di bursa saham, penghargaan tersebut akan terus memacu perseroan untuk meningkatkan berbagai upaya strategis dan inisiatif untuk berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca.

"Semoga PGEO dapat senantiasa meningkatkan kepercayaan publik dan optimal dalam mengelola bisnis geothermal yang menjadi salah satu pilar utama dalam upaya transisi energi Indonesia menuju net zero emission baik nasional maupun global,” ujarnya.

Sama seperti Kitty, GM Pertambangan Tanjung Enim Venpri Sagara mewakili jajaran direksi dan manajemen PTBA juga mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan kepada PTBA di ajang kali ini.

Menurutnya, apresiasi tersebut menunjukkan bahwa perseroan sudah on the track dalam program pengurangan emisi karbon. Lebih dari itu, PTBA juga mendukung penuh program pemerintah menuju net zero carbon pada 2050.

Dirinya berharap, pencapaian tersebut semakin memacu perseroan untuk terus bergerak menciptakan inovasi dan karya guna memberikan dampak pada pengurangan emisi dalam aktivitas operasional pertambangan.

"InsyAllah, ini sekaligus membuktikan kegiatan pertambangan itu tidak merusak lingkungan. Ini juga tentu menjadi penyemangat baik bagi kami dan teman-teman yang bergerak di industri pertambagan,” tutup Venpri.

