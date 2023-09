Neraca Perdagangan Surplus 40 Kali Beruntun, Agustus US$ 3,12 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Agustus 2023 mengalami surplus sebesar US$ 3,12 miliar, atau naik 1,83% dibandingkan surplus Juli 2023 sebesar US$ 1,31 miliar. Surpus neraca perdagangan Agustus 2023 merupakan ke-40 kalinya secara beruntun.

“Pada Agustus 2023, neraca perdagangan kembali surplus sebesar US$ 3,12 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 40 bulan beruntun pada Agustus 2023,” ucap Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers secara hibrida di kantor BPS, Jakarta, dikutip Investor Daily Jumat (15/9/2023).

Surplus Agustus merupakan selisih ekspor Agustus 2023 sebesar US$ 22 miliar dan impor Agustus 2022 sebesar US$ 18,8 miliar. Nilai ekspor Indonesia Agustus 2023 mencapai US$ 22 miliar atau naik 5,47% dibandingkan ekspor Juli 2023. Namun dibanding Agustus 2022, nilai ekspor turun sebesar 21,21%. Sementara nilai impor Indonesia Agustus 2023 mencapai US$ 18,88 miliar, turun 3,53% dibandingkan Juli 2023. Dibandingkan Agustus 2022, turun 14,77%.

Menurut Amalia, surplus neraca perdagangan pada Agustus 2023 ditopang komoditas non-migas sebesar US$ 4,47 miliar. Adapun komoditas penyumbang surplus, yaitu bahan bakar mineral terutama batu bara dan lemak, minyak hewan nabati, serta barang besi dan baja.

Sedangkan neraca perdagangan komoditas migas mengalami defisit US$ 1,34 miliar pada Agustus 2023. Adapun komoditas penyumbang defisit adalah minyak mentah dan hasil minyak.

Amalia menegaskan, secara kumulatif Januari hingga Agustus 2023, surplus neraca perdagangan mencapai US$ 24,34 miliar. Namun, total surplus neraca perdagangan tahun 2023 turun US$ 10,55 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai US$ 34,89 miliar.