Mandiri secara Finansial, Literasi Keuangan untuk Perempuan Harus Ditingkatkan

Sabtu, 17 April 2021 | 11:38 WIB

Oleh : Nida Sahara / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Direktur AXA Financial Indonesia Niharika Yadav menyebut, literasi keuangan di Indonesia masih rendah sebesar 36% pada tahun 2019. Untuk itu, pihaknya mencoba untuk fokus mendukung perempuan untuk bisa mandiri secara finansial melalui peningkatan literasi keuangan.

Hal tersebut dilakukan supaya perempuan bisa hidup mandiri secara finansial. "Kemandirian finansial adalah langkah pertama bagi perempuan untuk memecahkan belenggu untuk keluar dari kondisi saat ini. Di luar sana sampai saat ini masih ada ketergantungan keuangan hanya pada suami atau laki-laki," ungkap Niharika dalam webinar bertajuk Wanita Tangguh dan Mandiri Secara Finansial yang merupakan kerja sama antara Berita Satu Media Holdings didukung oleh AXA Mandiri dan AXA, Jumat (16/4/2021).

Menurut dia, dengan meningkatkan literasi keuangan, memungkinkan perempuan Indonesia untuk bisa berdiri sendiri. Berdasarkan data literasi keuangan, Indonesia merupakan pasar yang sangat kuat, namun tingkat literasi masih rendah dibanding negara lain.

"Inklusi keuangan juga masih 75% dan perlu didorong kesetaraan gender dan strategi pembangunan nasional untuk memastikan Indonesia maju," kata Niharika.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya kepada perempuan Indonesia. Sebab, berdasarkan laporan tahun 2020, kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi dan mayoritas perempuan sebagai korban, dengan adanya literasi keuangan, diharapkan para perempuan bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik, dan juga bisa melakukan investasi dari rumah untuk kebutuhan masa depan.

"Saya percaya kita tidak bisa hanya memberdayakan wanita dalam satu webinar, akan ada rangkaian webinar lainnya. Karena kita lihat kekerasan rumah tangga meningkat di 2020," jelas dia.

Pada saat yang sama, Country CEO AXA Indonesia, Komisaris PT AXA Mandiri Financial Service, Presiden Komisaris PT Mandiri AXA General Insurance Julien Steimer mengatakan, sebagai perusahaan asuransi, misi AXA di Indonesia adalah melindungi kesehatan masyarakat hingga melindungi korban kekerasan.

"Di AXA kita semangat mewujudkan know you can, semangat kita bisa. Setiap orang saya yakin punya kesempatan mencapai mimpi mereka, hari ini webinar untuk pemberdayaan perempuan," ucap Julien.

