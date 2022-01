Upaya Mitratel Menjalin Komunikasi Publik Dipresiasi

Senin, 31 Januari 2022 | 18:02 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel meraih penghargaan Indonesia Public Relation Award (IPRA) 2022: Creating Impact for The Better Future sebagai Best Public Relations in Company Strategy on Strengthening the Synergy of Telecommunication Services. Penghargaan yang diberikan oleh Warta Ekonomi ini karena public relation Mitratel memiliki peran dan fungsi baik guna meningkatkan kualitas perusahaan di tengah ketatnya persaingan industri dan kondisi ekonomi Indonesia yang mulai membaik.

CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan menjelaskan bahwa Mitratel terus melakukan publikasi tentang inovasi sinergi digitalisasi dengan perkembangan industri telekomunikasi melalui CRM aplikasi, di mana sistem ini dinamakan PIN1SI yang memberikan informasi kondisi perangkat tower dan pendukung lainnya.

"Mitratel trus melakukan sinergi demi perkembangan ekosistem digital baik untuk masyarakat maupun kegiatan bisnis, dengan memperluas cakupan layanan serat optik sepanjang 6.000 km di lima provinsi dan penguatan

transformatif portfolio bisnis melalui aksi korporasi Mitratel dengan Telkomsel terhadap kepemilikan 4.000 unit menara telekomunikasi menjadikan hal-hal ini berhasil dikomunikasikan dengan baik oleh Mitratel," kata dia dalam keterangan tertulisnya Senin (31/1/2022).

Direktur Operasi dan Pembangunan Mitratel, Pratignyo AB mengatakan penghargaan ini diharapkan semakin meningkatkan aktivasi perusahaan dalam upaya memberikan layanan buat konsumen dalam mendukung terciptanya ekosistem digital.

Penghargaan ini didasari proses riset mendalam lewat metode desk research dalam melihat kinerja perusahaan selama 2021. Selain itu, menggunakan metode media monitoring melalui content analysis yang dapat dilihat dari berbagai sentimen positif yang muncul di media mainstream dan media sosial.

Mitratel yang merupakan anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi memiliki menara lebih dari 28.000 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com