Triwulan I, Kinerja Pertamina Hulu Indonesia Lampaui Target

Jakarta, Beritasatu.com – Kinerja PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) hingga triwulan pertama 2022 melampaui target dengan sejumlah strategi jitu.

“Alhamdulillah produksi gas kita saat ini berada di atas target, yakni sebesar 646,88 juta standar kaki kubik gas per hari dan capaian lifting gas mencapai 601,89 juta standar kaki kubik gas per hari. Untuk produksi minyak mencapai kisaran 57.920 barel minyak per hari, dan untuk lifting minyak mencapai 56.360 barel minyak per hari,” ujar VP Development & Driling PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) -Regional Kalimantan Arief Prasetyo Handoyo dalam silaturahmi media di Jakarta, Selasa (26/4/2022).

Arief mengatakan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menjalankan beragam strategi untuk memenuhi target produksi minyak dan gas bumi (migas) yang ditetapkan untuk tahun 2022 dalam mendukung tercapanya produksi migas nasional. Seperti proyek Crown Jewel of Mahakam, strategi borderless operation, dan proyek efisiensi biaya Optimus serta program lainnya terbukti mampu memberikan hasil positif.

BACA JUGA Pertamina Hulu Rokan Groundbreaking PLTS Berkapasitas 25 MW

Arief menambahkan bahwa PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) mengawali tahun 2022 dengan mendapatkan temuan di sumur Eksplorasi Manpatu 1-X di Wilayah Kerja South Mahakam lepas pantai Kalimantan Timur yang dioperasikan oleh PT Pertamina Hulu Mahakam, salah satu anak perusahaan PHI.

“Temuan sumber daya migas baru ini sesuai dengan komitmen kami dalam mendukung pencapaian target produksi 1 juta barel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari bagi Indonesia di tahun 2030. Kami terus menjalankan operasi migas yang selamat, handal, patuh, dan berkelanjutan, yakni mampu menambah cadangan migas dan mempertahankan tingkat produksi,” ujarnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com