Dear Warga! Tiga Akses Baru Tol Becakayu Beroperasi Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - PT Waskita Toll Road (WTR), anak usaha PT Waskita Karya Tbk (WSKT) melalui Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) selaku pemilik konsesi Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Tol Becakayu) mulai mengoperasikan tiga jalur tambahan.

BACA JUGA

Waskita Karya Suntik Rp 1,13 Triliun untuk Tol Becakayu

Direktur Utama PT Waskita Toll Road (WTR) Rudi Purnomo mengatakan merujuk pada Keputusan Menteri PUPR No. 1234/KPTS/M/2022 tanggal 29 September 2022, jalur yang akan dioperasikan adalah On Ramp Prumpung, On Ramp Casablanca, dan Seksi 1A Koneksi Jalan Tol Wiyoto Wiyono sisi Timur.

"Ketiga jalur tersebut akan resmi beroperasi dan dapat digunakan oleh pengguna jalan pada 30 September 2022 pukul 14.30 WIB," kata Rudi Purnomo dalam keterangan tertulisnya Jumat (30/9/2022).

Dia mengatakan akan terdapat sejumlah dampak positif dari beroperasinya ketiga jalur tol tersebut. Jalur On Ramp Prumpung bermanfaat untuk menghindari kepadatan lalu lintas di jalan DI Panjaitan menuju Kota Bekasi.

Sementara Jalur On Ramp Casablanca akan mempersingkat waktu perjalanan dari area Jakarta Timur menuju Bekasi, sedangkan Jalur Koneksi Becakayu-Wiyoto Wiyono akan mempersingkat waktu perjalanan dari arah Tanjung Priok menuju Kota Bekasi.

BACA JUGA

WSBP Kebut Pengerjaan Ramp On-Off Tol Becakayu

Direktur Utama PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) Aris Mujiono mengatakan bahwa Jalan Tol Becakayu mempercepat waktu perjalanan dan melancarkan jalur distribusi dari wilayah Jakarta Timur menuju Bekasi Barat.

“Selain itu, kehadiran lintas tol tersebut akan meningkatkan angka volume lalu lintas pada Jalan Tol Becakayu secara keseluruhan,” tambah Aris.

Sebagai informasi, Jalan Tol Becakayu memiliki total panjang hingga 16,78 Km, di mana Seksi 1B – C dan Seksi 1A Koneksi Wiyoto Wiyono sisi Barat (Cipinang-Jakasampurna) sepanjang 11,90 Km yang menghubungkan Kota Jakarta Timur dengan Kota Bekasi sudah beroperasi sejak tahun 2017, sedangkan Seksi 1A Koneksi Wiyoto Wiyono sisi Timur (Casablanca-Jakasampurna) sepanjang 2 Km sedang dalam proses untuk beroperasi dan Seksi 2A dan 2A.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR