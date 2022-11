Moratelindo Siap Lunasi Obligasi Sebesar Rp 460 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com – PT Mora Telematika Indonesia (MORA) atau Moratelindo perusahaan jasa infrastruktur telekomunikasi berencana melakukan pelunasan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri B sebesar Rp 460 miliar.

Berdasarkan informasi perseroan Selasa (15/11/2022), yang dipublikasikan melalui keterbukaan informasi, pelunasan obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 5 Desember 2022.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT Mora Telematika Indonesia (MORA) atau Moratelindo Henry Rizard Rumopa, kesiapan perseroan dalam pelunasan Obligasi I Seri B akan tersedia di rekening Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selambat-lambatnya pada 5 Desember 2022.

Sebelumnya Moratelindo telah melakukan pembayaran atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A sebesar Rp 347 miliar dan bunga ke-12 sebesar Rp 8,58 miliar.

MORA mencatatkan kenaikan pendapatan pada kuartal III 2022 sebesar 13,40% dari sebelumnya sebesar Rp 2,99 triliun pada kuartal III-2021 menjadi Rp 3,40 triliun pada kuartal III 2022.

Peningkatan pendapatan hingga 30 September diatribusikan dari kontrak dengan pelanggan penyelenggaraan telekomunikasi dengan total Rp 2,14 triliun, sedangkan jumlah pendapatan non penyelenggaraan telekomunikasi sebesar Rp 1,23 triliun. Pendapatan tersebut juga diatribusikan dari indefeasible right of use (IRU) sebesar Rp 13,53 miliar.

Peningkatan pendapatan tersebut seiring dengan kenaikan laba bruto perseroan hingga Rp 2,15 triliun, meningkat 14,4% dari sebelumnya Rp 1,88 triliun. Adapun jumlah laba yang dapat diatribusikan ke entitas induk tercatat Rp 502,41 miliar hingga 30 September 2022 dibandingkan sebelumnya Rp 430,79 miliar.

Adapun jumlah aset Moratelindo hingga 30 September 2022 sebesar Rp 15,33 triliun meningkat 5,29% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 14,56 triliun. Dengan perincian jumlah aset tidak lancar sebesar Rp 11,42 triliun dan jumlah aset lancar sebesar Rp3,90 triliun hingga 30 September 2022.

Moratelindo juga membukukan kinerja positif di sembilan bulan pertama 2022. Perseroan membukukan pendapatan di sembilan bulan pertama 2022 sebesar Rp 3,40 triliun, meningkat dari pendapatan sebelumnya sebesar Rp 2,99 triliun di 2021.

Beban langsung perusahaan juga mengalami peningkatan menjadi Rp 1,24 triliun dari tahun lalu sebesar Rp 1,11 triliun. Kenaikan ini disebabkan beban proyek pembangunan fiberisasi sebesar Rp 671 miliar.

MORA berhasil capai peningkatan Laba Bersih Rp 502,70 miliar atau meningkat sebesar % dari sebelumnya Rp 433,86 miliar di tahun 2021.

Sumber: Investor Daily