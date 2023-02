Sambut 34 Tahun, Ranti Gelar Fashion Show Bertajuk Golden Sahara

Jakarta, Beritasatu.com - Menandai perjalanannya sebagai pionir brand busana muslim keluarga di Indonesia, Ranti dengan bangga menghadirkan A Tribute to 34 Years: The Beauty of Syar'i. Acara ini merupakan exclusive fashion show dari koleksi-koleksi terbaru di tahun 2023 bertema Golden Sahara yang di gelar di Fairmont Hotel Jakarta Senin (27/2/2023) kemarin.

"Sesuai dengan keinginan dan harapan founder Ranti, Ibu Yessy Riscowati, yang disematkan 34 tahun lalu, yaitu menginspirasi para muslimah untuk senantiasa menutup aurat nya. Hari ini melalui tribute to 34th The Beauty of Syari’i ini kami senantiasa berharap kepada Allah, agar dimudahkan perjalanan syiar kami dalam balutan keindahan berbusana yang sesuai syariat terus berjalan terus dan bermanfaat," ungkap General Manager Ranti, Alzipco Hefzi.

Advertisement

BACA JUGA

Unjuk Gigi di LA Fashion Show, Irma Identix Bawa Batik Semarang Mendunia

Diterangkannya, tema Golden Sahara yang diambil mereka dalam fashion show ini tak lepas dari aspek historis Gurun Sahara sebagai yang terbesar di dunia.

"Industri fesyen muslim akan bisa lebih besar di Indonesia lantaran mayoritas penduduknya adalah umat islam," terangnya.

Pihaknya juga terus berupaya membuka ruang inspirasi bagi para desainer-desainer muda muslim di Indonesia untuk menghasilkan busana yang berkualitas.

BACA JUGA

Fashion Show Wastra Indonesia Siap Dihelat di Los Angeles Maret 2023

"Momentum fashion show ini sebagai cara untuk mengenalkan produk para desainer muda Indonesia untuk bangkit pasca Covid-19 dengan terus mempromosikan penguatan fesyen agar sesuai dengan tuntutan agama," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini