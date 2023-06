Dibantu AI Mengekstrak Suara John Lennon, The Beatles Rilis Rekaman Terakhir

London, Beritasatu.com – Band legendaris dunia The Beatles merilis rekaman terakhir mereka, beberapa dekade setelah bubar. Dedengkot band The Beatles Paul McCartney menyatakan, AI atau kecerdasan buatan telah digunakan untuk mengekstrak suara John Lennon dari demo rekaman lama.

Paul McCartney (80) mengatakan kepada BBC bahwa teknologi AI itu digunakan untuk memisahkan suara The Beatles dari suara latar belakang selama pembuatan serial dokumenter 2021 sutradara Peter Jackson, "The Beatles: Get Back." yang akan dirilis akhir tahun ini, katanya.

Jackson "mampu mengeluarkan suara John Lennon dari kaset dan piano," kata Paul McCartney kepada radio BBC.

"Dia bisa memisahkan mereka dengan AI, dia akan memberi tahu mesin 'Itu suara, ini gitar, hilangkan gitarnya'."

Advertisement

"Jadi ketika kami datang untuk membuat apa yang akan menjadi rekaman The Beatles terakhir, itu adalah demo milik John yang kami kerjakan," tambahnya.

BACA JUGA Lagu The Beatles Tersedia dalam Layanan Streaming

“Kami dapat mengambil suara John dan membuatnya murni melalui AI ini sehingga kami dapat menggabungkan rekaman seperti yang Anda lakukan. Ini memberi Anda semacam kelonggaran.

Paul McCartney tidak mengidentifikasi nama demo tersebut, tetapi BBC dan yang lainnya mengatakan itu kemungkinan besar adalah lagu cinta Lennon tahun 1978 yang belum selesai berjudul "Now and Then".

Demo tersebut dimasukkan dalam kaset berlabel "For Paul" yang diterima Paul McCartney dari janda Lennon, Yoko Ono, lapor BBC.

Paul McCartney menggambarkan teknologi AI sebagai "agak menakutkan tapi mengasyikkan", menambahkan: "Kita hanya harus melihat ke mana arahnya."

Teknologi yang sama memungkinkan Paul McCartney untuk "berduet" secara virtual dengan Lennon, yang dibunuh pada tahun 1980, di "I've Got a Feeling" tahun lalu di Glastonbury Festival .

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan