The Beatles Umumkan Rilis Lagu Terakhir Now and Then Awal November

Jakarta, Beritasatu.com - Lebih dari 50 tahun setelah bubar, The Beatles mengumumkan akan meluncurkan lagu terakhir mereka berjudul Now and Then. Lagu ini didasarkan pada rekaman demo 1970 oleh John Lennon dan diselesaikan tahun lalu oleh personel The Beatles yang tersisa, Paul McCartney dan Ringo Starr.

Lagu ini diluncurkan pada 2 November dan akan menjadi bagian dari album-album terbit ulang The Beatles, yaitu Red dan Blue, yang akan tersedia pada 10 November.

Now and Then yang aslinya ditulis oleh John Lennon setelah bubar pada 1970, adalah lagu cinta yang sebelumnya tersebar secara ilegal (bootleg) selama bertahun-tahun. Lagu ini dikirimkan istri Lennon, Yoko Ono kepada McCartney tak lama setelah John Lennon ditembak mati di New York, 8 Desember 1980.

Lagu ini ada dalam kaset berlabel "For Paul" yang juga berisi versi awal lagu Free As A Bird dan Real Love, yang telah dirilis sebagai singel oleh The Beatles pada tahun 1995 dan 1996, sebagai bagian dari proyek Anthology.

Saat itu, The Beatles juga sempat mencoba merekam Now and Then, tetapi batal karena kualitas suara John pada rekaman kaset, yang dinilai oleh personel Beatles lainnya, George Harrison, sangat buruk.

Pembuatan ulang lagu ini memanfaatkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk mengeluarkan vokal Lennon dari kaset tua. Paul McCartney menyebut dirinya merasa emosional dengan peluncuran lagu ini.

"Di sana, terdengar suara John yang jelas. Ini sangat emosional. Kami semua bermain di dalamnya, ini adalah rekaman asli The Beatles," kata McCartney, dikutip dari BBC, Sabtu (28/10/2023).