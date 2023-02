Top News, Wawancara Eksklusif Christine Hakim hingga Gempa Turki

Jakarta, Beritasatu.com - Wawancara ekslusif Beritasatu.com dengan aktris senior Christine Hakim hingga update Gempa Turki menjadi berita terpopuler dalam 24 jam terakhir.

Berikut adalah top news Beritasatu.com:

1. Christine Hakim Beberkan Pesan di Balik The Last of Us

Serial The Last of Us masih menjadi perbincangan baik di negeri asalnya maupun di Indonesia. Terlebih ketika muncul aktris dan aktor senior Indonesia ikut ambil bagian dalam serial besutan HBO tersebut.

Kepada Beritasatu.com secara eksklusif ditemui di kediamannya belum lama ini, diakui oleh Christine Hakim, serial ini begitu sarat makna. Zombie hanyalah bentuk metafora dari peradaban dunia ini.

2. Naik, Korban Gempa Turki-Suriah Lebih dari 11.200 Orang

Presiden Turki Recep Tayyip Erdo─čan mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat gempa dahsyat dengan magnitudo 7,8 serta 7,6 yang terjadi hari Senin (6/2/2023) telah mencapai 8.754 orang. Jumlah tersebut jika dikombinasikan dengan korban 2.470 jiwa yang berada di Suriah, menjadikan total korban tewas akibat gempa dahsyat tersebut secara resmi menjadi 11.224 orang.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyebutkan bahwa jumlah korban jiwa gempa Turki tersebut dapat meningkat hingga 20.000 orang. Gempa bumi dengan kekuatan yang nyaris sama yang terjadi di wilayah tersebut pada tahun 1999 silam telah menewaskan sedikitnya 17.000 orang.

3. Juni 2023, Megawati Bakal Umumkan Capres yang Diusung PDIPKetua DPP ...

