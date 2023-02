Vonis Ferdy Sambo, sang Putri Tulis Pesan Menyentuh

Jakarta, Beritasatu.com - Putri sulung Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Trisha Eungelinca Ardyadana menulis pesan menyentuh menjelang sidang putusan sang ayah terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Hal itu ditulis putri Ferdy Sambo di akun media sosialnya @trishaeas, Senin (13/2/2023).

"Iloveuboth," tulis Trisha.

Tak hanya itu, Trisha juga menuliskan ungkapan kangen pada kedua orangtuanya.

"My love. my role model. my human diary. cepet pulangggg. kangen," tulisnya.

Trisha juga dalam unggahannya di media sosial juga sempat mengungkapkan bahwa ayahnya sebagai seorang pahlawan baginya.

"My hero, forever and always," tegasnya.

Sejumlah warganet pun memberikan semangat pada Trisha dan juga anak-anak Sambo yang harus siap menerima keputusan apa pun terhadap vonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Trish semangat jujur sedih bgt denger putusan sidang hari ini semangat ya cantik km berhak bahagia jujur sedih sesedih itu.. semangat trishhhhh," tulis warganet.

