25 Ucapan Hari Kartini 2023 yang Bangkitkan Semangat Perempuan

Jakarta, Beritasatu.com - Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April. Mari rayakan dengan membagikan ucapan Hari Kartini 2023.

Hari Kartini merupakan hari yang pas untuk membangkitkan kembali semangat perempuan untuk melawan diskriminasi yang masih ada sampai sekarang.

Raden Ajeng (RA) Kartini sepanjang hidupnya memperjuangkan kaum perempuan agar tidak tertindas lagi dalam masyarakat. Perjuangannya pun membuahkan hasil dimana saat ini banyak perempuan yang bisa mengeluarkan pendapatnya, bebas berkarya, berkarier, dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Ada berbagai cara untuk menghargai jasa Kartini yang sudah berjuang untuk kemajuan perempuan. Yang paling mudah dilakukan adalah dengan mengirimkan ucapan-ucapan inspirasi untuk sesama perempuan yang sesuai dengan semangat Kartini.

Berikut 25 ucapan Hari Kartini yang membangkitkan semangat perempuan.

1. Selamat Hari Kartini. Majulah perempuan Indonesia!

2. Hidupku tidak pernah menjadi cantik seperti sekarang tanpa kamu. Terima kasih menjadi Kartini di hidupku. Selamat Hari Kartini 2023!

3. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan hebat di luar sana. Semoga jiwa Kartini selalu dalam hatimu.

4. Jadilah seperti RA Kartini, buat mimpimu tetap besar dan bekerja keras untuk meraihnya, Selamat Hari Kartini 2023!

5. Untuk para perempuan, kejarlah cita-citamu dan tempuhlah pendidikan setinggi-tingginya. Karena pada dasarnya pengetahuan adalah kunci kesuksesan. Selamat Hari Kartini.

6. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

7. Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia. Bermimpilah setinggi langit dan jagalah selalu semangat Kartini di hatimu.

8. Selamat Hari Kartini 21 April! Teruslah berjuang tak terbatas usia.

9. Mari bermimpi setinggi langit dan jaga selalu semangat Kartini dalam diri untuk berprestasi.

10. Selamat Hari Kartini untukmu dan semoga kamu menjadi wanita yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Buatlah Tanah Airmu bangga. Tetap lah kuat melawan segala diskriminasi yang ada.

11. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu.

12. Selamat Hari Kartini 2023. Mengharumkan tanah air tanpa menebar bunga, namun menebar ilmu serta kebermanfaatan dari para perempuan untuk Indonesia.

13. Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia!

14. Tidak ada yang lebih indah daripada perempuan-perempuan yang saling mendukung demi kemajuan. Selamat Hari Kartini.

15. Each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. Happy Kartini's Day!

16. Dalam tangan anaklah terletak masa depan dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Selamat Hari Kartini.

17. Jangan biarkan kegelapan kembali datang jangan biarkan kaum wanita kembali diperlakukan semena-mena.

18. Selamat Hari Kartini! Mari kita terus mengikuti jejak Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia.

19. A strong woman stands up for herself. A stronger woman stands up for everybody else. Happy Kartini's Day!

20. Untuk istri dan anak perempuanku, tetaplah jadi Kartini kebanggan keluarga. Selamat hari Kartini.

21. Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia. Gapai cita-citamu seperti langit yang tinggi karena semangat Kartini muda akan selalu lebih baik daripada sebelumnya.

22. We need women who are so strong they can be gentle, so educated they can be humble, so fierce they can be compassionate, so passionate they can be rational, and so disciplined they can be free. Happy Kartini's Day!

23. Salam hangat pada kesempatan Hari Kartini untuk semua wanita. Kalian semua luar biasa dan kami semua bangga padamu.

24. Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita hebat dengan latar belakang apapun. Kalian hebat dan mempesona dengan versi sendiri.

25. Terimakasih untuk pengorbananmu RA Kartini. Perjuanganmu takkan kami lupakan, Selamat Hari Kartini 2023.

