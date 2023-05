Ira Koesno Mengenang Sarwono Kusumaatmadja: Sosok yang Tegas

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Persatuan Nasional, Sarwono Kusumaatmadja meninggal dunia di Penang, Malaysia.

Sarwono Kusumaatmadja meninggal pada Jumat (26/5/2023) pada pukul 17.15 waktu Malaysia.

Banyak pihak di tanah air yang berduka dan punya kenangan dengan politisi senior Golkar ini. Salah satunya adalah presenter nasional Dwi Noviratri Martoatmodjo yang lebih dikenal sebagai Ira Koesno.

Penyiar dan pembawa acara Liputan 6 ini punya kenangan tersendiri terhadap almarhum Sarwono Kusumaatmadja.

Advertisement

BACA JUGA Sarwono Kusumaatmadja Tokoh Inspirasi bagi Kaum Muda Golkar

“Pak Sarwono adalah salah satu dari sedikit orang di lingkaran kekuasaan almarhum Pak Harto (mantan Presiden Soeharto) yang sejak awal masa reformasi berani bersuara lantang” ujar Ira Koesno dalam percakapan dengan Beritasatu.com.

“Saya ingat saat mewawancarai Pak Sarwono di Liputan 6 Siang, pertengahan Mei 98, beliau ngotot tetap memakai pita hitam di lengan, tanda Indonesia sedang tidak baik-baik, terlebih berduka setelah tragedi penembakan empat mahasiswa Trisakti”.

Menurut Ira Koesno, sosok Sarwono dikenal tidak mau kompromi soal bicara pergantian kekuasaan. Ira Koesni mengingat, saat itu tim Liputan 6 Siang memintanya untuk komentar lebih halus.

“Karena biar bagaimanapun Liputan 6 SCTV adalah stasiun televisi milik keluarga Cendana. Tapi Pak Sarwono tegas mengatakan tidak mau menjadi narasumber jika tidak diperbolehkan bicara tegas; diksi yang kemudian dipakai dan dikenal luas: "cabut gigi"! Diksi ini buat sebagian orang diyakini sebagai 'kode' untuk para mahasiswa bergerak”.

BACA JUGA 5 Top News: Sarwono Kusumaatmadja Meninggal hingga Wabup Rokan Hilir Digerebek

Ira Koesno mengaku, terakhir wawancara dengan Sarwono dan rekan-rekan mahasiswa aktivis 98 di bulan Mei 2018, di IDN Times bersama pewawancara Mbak Uni Lubis.

“Sebenarnya Mbak Uni berencana mengundang lagi kami semua, bicara esensi Reformasi jelang Pemilu 2024, tapi batal karena ternyata Pak Sarwono sudah saki”/.

“Inna lillahi wainna ilaihi rojiuun, Pak Sarwono orang baik, meninggal di hari baik dan jam yang baik pula. Semoga husnul khatimah. Selamat jalan Pak Sarwono, you are one of Indonesia rare gems,” tutup Ira Koesno soal Sarwono, kepada Beritasatu.com

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan