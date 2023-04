One Way Diperluas dari Km 414 Kalikangkung Hingga Km 72 Cikampek

Jakarta, Beritasatu.com - Korlantas Polri memperluas area penerapan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah menjadi dari Km 414 Gerbang Tol Kalikangkung. Rekayasa itu dimulai pukul 20.35 WIB. Sebelumnya, one way mulai siang tadi hanya diberlakukan mulai Km 188 Tol Palimanan hingga Km 72 Tol Cikampek.

"Pelaksanaan rekayasa lalu lintas one way yang saat ini dilakukan dari Km 188 (Palimanan) sampai dengan Km 72 (Cikampek) akan diperpanjang dari Km 414 (GT Kalikangkung) sampai dengan Km 72 (Cikampek)," kata Kabagops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi, Sabtu (29/4/2023).

Dikatakan Eddy, pihaknya juga memberlakukan skema contraflow itu diberlakukan dari Km 72 sampai Km 47 Tol Jakarta Cikampek. Skema satu arah diperluas karena berdasarkan data per pukul 18.00 WIB mulai terjadi peningkatan volume kendaraan di jalan tol pada momentum arus balik Lebaran ini.

Adapun beberapa titik lalu lintas dari arah Timur menuju Barat yang volume kendaraannya agak tinggi di antaranya Km 415 B ruas Semarang Barang, Gerbang Tol Banyumanik, Km 190 B Palikanci.

"Kepadatan rest area Km 389 B dengan ekor kepadatan sepanjang 10 Km sampai dengan Km 399. Kepadatan rest area Km 208 B dengan ekor kepadatan sepanjang 7 Km sampai dengan Km 215," ucapnya.

"Berdasarkan pemantauan melalui CCTV dan pantauan anggota di lapangan arus lalin terjadi peningkatan volume lalu lintas yang signifikan menuju ke arah Barat," sambungnya.

Adapun skema rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional menyesuaikan kondisi kendaraan di lapangan. Eddy menyebut, apabila pada periode tiga jam sebelum jadwal pengakhiran tersebut masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan ke arah Barat, skema yang sama dapat dilanjutkan.

"Dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way," ungkap Eddy.

