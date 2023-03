Laba Telkom Turun Jadi Rp 20,7 T meski Pendapatan Naik

Jakarta, Beritasatu.com– PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) membukukan laba bersih Rp 20,75 triliun atau turun 16,2% dari Rp 24,7 triliun. Meski demikian pendapatan tumbuh 2,9% menjadi Rp 147,3 triliun pada 2022, dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 143,2 triliun.

“Laba usaha Telkom pada 2022 turun 16,8% menjadi Rp 39,58 triliun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 47,56 triliun,” dalam laporan keuangannya dikutip Investor Daily Sabtu (25/3/2023).

Sepanjang tahun 2022, emiten berkode saham TLKM ini mencetak pendapatan data, internet, dan IT service sebesar Rp 82,1 triliun, meningkat 6% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 77,47 triliun.

Selanjutnya, pendapatan dari IndiHome mencapai Rp 28,02 triliun, naik 6,4% dari Rp 26,32 triliun. Pendapatan dari SMS, fixed and cellular voice turun 15,7% menjadi Rp 17,89 triliun dari Rp 21,22 triliun.

Sedangkan pendapatan interkoneksi meningkat 8,8% menjadi Rp 8,47 triliun dari Rp 7,78 triliun. Jaringan dan layanan telekomunikasi lainnya naik 3,9% menjadi Rp 10,81 triliun dari Rp 10,4 triliun.

Adapun margin laba bersih BUMN telekomunikasi tersebut turun 3,2 ppt (percentage points) menjadi 14,1% dari 17,3%.

Sementara itu, EBITDA Telkom pada 2022 tumbuh 4,3% menjadi Rp 78,99 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 75,72 triliun. Margin EBITDA naik 0,7 ppt menjadi 53,6% dari 52,9%.

Telkom mencatat kerugian yang belum direalisasikan (unrealized loss) atas perubahan nilai wajar investasi sebesar Rp 6,4 triliun, terutama pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Per 31 Desember 2022, harga pasar GOTO sebesar Rp 91 per saham, turun dari Rp 375 per saham pada 31 Desember 2021.

Di sisi lain, TLKM menghabiskan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 34,2 triliun sepanjang 2022. Capex tersebut sekitar 23,2% dari total pendapatan perseroan.

Di bisnis fixed line, perseroan menggunakan capex untuk akses berbasis fiber dan pembangunan infrastruktur backbone bawah laut, serta proyek lainnya seperti menara telekomunikasi dan data center.

