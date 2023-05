Tingkat Komponen Dalam Negeri Honda Brio Diklaim Capai 96%

Jakarta, Beritasatu.com - PT Honda Prospect Motor merilis produk terbarunya, New Honda Brio, pada tanggal 5 Mei 2023 lalu. Menariknya, mobil ini memiliki kandungan lokal hingga 96%.

Sales Marketing & Business Innovation Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan bahwa Honda Brio terus menjadi model yang sangat diminati oleh konsumen, bahkan beberapa kali menjadi model dengan penjualan tertinggi di Indonesia.

Billy mengungkapkan, Honda Brio pertama kali diperkenalkan untuk konsumen di Indonesia pada 2012 sebagai mobil entry level yang dirancang untuk anak muda dan first time buyer.

BACA JUGA Penjualan Toyota Avanza Mulai Disalip Brio, Ini Penyebabnya

Advertisement

Honda Brio adalah salah satu model dengan penjualan tertinggi di pasar otomotif Indonesia, bahkan model ini pernah memecahkan rekor sebagai mobil dengan penjualan tertinggi di Indonesia pada 2020, 2022, dan berlanjut hingga kuartal I-2023.

Secara total, Honda Brio juga telah mencatat total penjualan lebih dari 500 ribu unit di Indonesia sejak awal diluncurkan hingga sekarang.

New Honda Brio tersedia mulai dari New Honda Brio Satya S M/T yang dijual dengan harga Rp 165.900.000, tipe E M/T dengan harga Rp 180.600.000, dan tipe E CVT dengan harga Rp 191.900.000. Sementara New Honda Brio RS M/T dijual dengan harga Rp 233.900.000 dan tipe RS CVT dengan harga Rp 243.900.000.

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul Kandungan Lokal Honda Brio Capai 96%

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan