Tercepat di Kualifikasi, Max Verstappen Raih Pole di GP Abu Dhabi

Abu Dhabi, Beritasatu.com - Pembalap Max Verstappen akan menempati posisi pole di balapan GP Abu Dhabi, Minggu (19/11/2022) besok.

Posisi terdepan ini diraih Max Verstappen setelah dia menjadi yang tercepat selama sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1:23.824, mengungguli rekan setimnya di tim Red Bull Sergio Perez.

Ini menjadi pole ke-20 yang sudah diraih Max Verstappen sepanjang kariernya.

Di belakang kedua pembalap dari tim Austria ini ada dua Ferraris Charles Leclerc dan Carlos Sainz, yang mendahului dua Mercedes Lewis Hamilton dan George Russell.

Berikut hasil sesi kualifikasi Formula 1 GP Abu Dhabi 2022 di Sirkuit Yas Marina

Max Verstappen - Red Bull Racing RBPT - 1:23.824

Sergio Perez - Red Bull Racing RBPT - 1:24.052

Charles Leclerc - Ferrari - 1:24.092

Carlos Sainz - Ferrari - 1:24.242

Lewis Hamilton - Mercedes - 1:24.508

George Russell - Mercedes - 1:24.511

Lando Norris - McLaren Mercedes - 1:24.769

Esteban Ocon - Alpine Renault - 1:24.830

Sebastian Vettel - Aston Martin Aramco Mercedes - 1:24.961

Daniel Ricciardo - McLaren Mercedes - 1:25.045

Fernando Alonso - Alpine Renault - 1:25.096

Yuki Tsunoda - AlphaTauri RBPT - 1:25.219

Mick Schumacher - Haas Ferrari - 1:25.225

Lance Stroll - Aston Martin Aramco Mercedes - 1:25.359

Zhou Guanyu - Alfa Romeo Ferrari - 1:25.408

Kevin Magnussen - Haas Ferrari - 1:25.834

Pierre Gasly - AlphaTauri RBPT - 1:25.859

Valtteri Bottas - Alfa Romeo Ferrari - 1:25.892

Alexander Albon - Williams Mercedes - 1:26.028

Nicholas Latifi - Williams Mercedes - 1:26.054

The final starting grid of the season 👀#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/yX9sIGeIx8