Malaysia Open 2023 Hari Ini: Ginting vs Antonsen, Marcus/Kevin vs Liang/Wang

Kuala Lumpur, Beritasatu.com – Babak kedua turnamen Malaysia Open 2023 akan digelar hari ini, Kamis (12/1/2023). Indonesia meloloskan 14 wakilnya ke babak kedua.

Sebanyak 14 wakil Indonesia akan kembali berjuang di babak kedua Malaysia Open 2023 yang akan mulai digelar mulai pagi ini pukul 10.00 WIB di Axiata Arena.

Tiga wakil Indonesia yakni Jonatan Christie Chico Aura Dwi Wardoyo dan Chico Aura Dwi Wardoyo akan tampil. Jojo akan menghadapi Kenta Nishimito. Laga ini dipastikan sengit karena Jojo sementara unggul tipis 7-6 dari Kenta. Di partai lain, Chico Aura Dwi Wardoyo menghadapi Prannoy HS. Chico unggul 1-0 berkat kemenangannya atas Prannoy di Syeh modi International 2018 silam.

Sementara itu Anthony Ginting menghadapi Antonsen. Peluang menang Ginting besar lantaran dia unggul head to head 4-1 dari Antonsen

Sayangnya di nomor ganda, dua wakil Indonesia harus bentrok di babak kedua Malaysia Open 2023 yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan.

Jadwal Pertandingan Wakil Indonesia di Babak Kedua Malaysia Open 2023:

Tunggal Putra

Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Prannoy HS

Anthony Sinisuyka Ginting vs Ander Antonsen

Tunggal Putri

- Gregoria Mariska Tunjung vs Wen Chi Hsu

Ganda Putra

- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

- Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liang Wei Keng/Wang Chang

- Fajar Alfian/M Rian Ardianto vs Mark Lamsfuss/Marvin Seidel

- M Shohibul Fikri/ Bagas Maulana vs Satwiksairah Rankireddy/Chirag Shetty

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen

Ganda Putri

- Ferbriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fa

- Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Keong Na Eun/kim Hye Jeong

Ganda Campuran

- Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati/Cheng Tang Jie/Toh Ee Wei







Sumber: BeritaSatu.com