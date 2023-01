Malaysia Open: Dejan/Gloria Lolos, Febriana/Amalia Terhenti

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, menyabet tiket perempat final Malaysia Open 2023 setelah menundukkan unggulan kelima Tang Chun Man/TseYing Suet. Sementara ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi terhenti.

Bermain di Axiata Arena, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Dejan/Gloria menghentikan ganda Tiongkok itu deegan skor 21-17, 21-16. Pasangan peringkat ke-19 dunia itu butuh waktu 40 menit untuk menyegel tempat di babak delapan besar.

Setelah skor sempat imbang 1-1, Dejan/Gloria kemudian terus memimpin namun bisa dibayangi dengan ketat oleh peringkat ke-26 dunia tersebut. Ganda Tiongkok ini bahkan mampu mempertipis poin hingga hanya berselisih satu dalam posisi 9-10.

Dejan/Gloria memang unggul dua poin 11-9 sehingga terjadi interval. Namun Tang/Tse kemudian mampu mengumpulkan tiga poin beruntun dan menyamakan kedudukan menjadi 12-12.

Setelah skor imbang ini, giliran Dejan/Gloria yang meraih empat poin beruntun dan kemudian unggul 16-12. Tang/Tse memang berhasil menambah poin tetapi tidak pernah bisa lagi menyamakan skor. Dejan/Gloria pun memenangkan gim pertama dengan 21-17.

Pada gim kedua, ganda Tiongkok sempat dua kali menyamakan skor di awal. Namun dengan smes dan penempatan bola yang gemilan, Dejan/Gloria sukses memimpin. Mereka juga unggul 11-6 sehingga terjadi interval.

Namun setelah Dejan/Gloria meraih poin 12, Tang/Tse berhasil meraih lima poin beruntun memanfaatkan kesalahan sendiri yang dibuat ganda Indonesia. Tang/Tse bahkan berhasil menyamakan skor menjadi 13-13.

Skor imbang ini kembali terjadi 15-15 dan 16-16. Namun setelah itu Dejan/Gloria berhasil mengambil alih kontrol permainan dan merebut lima poin beruntun dan menyelesaikan gol kedua dengan 21-16.

Namun langkah Dejan/Gloria gagal diikuti ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Febriana/Amalia kalah dengan selisih sangat telak 6-21 dan 9-21. Wakil Indonesia ini tumbang dalam waktu 31 menit.

Jadwal dan Hasil Wakil Indonesia di Babak Kedua Malaysia Open 2023:

Tunggal Putra

- Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Prannoy HS

- Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen

Tunggal Putri

- Gregoria Mariska Tunjung vs Wen Chi Hsu

Ganda Putra

- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

- Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liang Wei Keng/Wang Chang

- Fajar Alfian/M Rian Ardianto vs Mark Lamsfuss/Marvin Seidel

- M Shohibul Fikri/ Bagas Maulana vs Satwiksairah Rankireddy/Chirag Shetty

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen

Ganda Putri

- Ferbriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fa 7-21, 9-21

- Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Keong Na Eun/kim Hye Jeong

Ganda Campuran

- Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet 21-17, 21-16

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati/Cheng Tang Jie/Toh Ee Wei

