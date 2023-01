Malaysia Open: Sempat Tumbang di Gim 1, Fajar/Rian Raih Tiket 8 Besar

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, sukses meraih tiket perempat final Malaysia Open 2023 usai menundukkan ganda Jerman, Mark Lamsfuss/Marvin Seidel, Kamis (12/1/2023) di Axiata Arena, Bukit Jalil.

Tiket babak keempat ini diraih Fajar/Rian dengan susah payah. Mereka sempat kehilangan gim pertama dengan selisih poin sangat jauh 8-21. Namun akhirnya bangkit dan merebut gim kedua dan ketiga dengan skor 21-19 dan 21-16. Fajar/Rian yang kini berstatus ganda putra nomor satu dunia menumbangkan Lamsfuss/Seidel setelah berjuang 1 jam dan 10 menit.

Advertisement

Pada babak perempat final, Fajar/Rian akan bertemu unggulan kedelapan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi. Pasangan Malaysia itu melaju ke delapan besar setelah menundukkan ganda Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han, 17-21, 21-13, dan 21-14.

Fajar/Rian benar-benar terlihat tidak siap pada gim pertama. Sejak awal mereka terus tertinggal. Mereka kemudian terlihat sengaja melepas gim pertama ini. Mereka 2-11 saat interval. Fajar/Rian akhirnya menyerah pada gim kedua dengan skor 8-21.

Namun Fajar/Rian tampil jauh lebih siap pada gim kedua. Pertarungan seru menghiasi gim ini. Saling ganti memimpin juga mewarnai gim kedua ini.

Terjadi 10 kali skor imbang sepanjang pertarungan ini. Beruntung, Fajar/Rian bisa mengunci lawannya hanya mengumpulkan poin hingga 19 saja. Fajar/Rian pun kemudian merebut gim kedua ini dengan skor sangat ketat 21-19.

Pertarungan seru kembali terjadi pada gim ketiga. Pasangan Jerman unggul hingga 5-2 pada awal set penentuan ini. Meski sempat tertinggal Fajar/Rian tidak putus asa. Mengandalkan pengalaman dan sikap lebih tenang mereka bisa menguasai keadaan dan menyamakan kedudukan.

Tercatat beberapa kali mereka sukses menyamakan kedudukan. Mereka juga sempat tertinggal 11-14. Fajar/Rian kemudian sukses menyabet 10 poin beruntun sehingga unggul 19-14. Tak lama kemudian, Fajar/Rian pun menuntaskan gim ketiga dengan skor 21-16.

Dengan demikian, Fajar/Rian mengikuti jejak ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja yang mengemas tiket perempat final setelah menundukkan Tang Chun Man/Tse Ying Suet 21-17, 21-16.

Sayang langkah Fajar/Rian serta Dejan/Gloria gagal diikuti ganda putri Ferbriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Langkah mereka terhenti di tangan ganda Tiongkok Chen Qing Chen/Jia Yi Fa dengan skor 7-21, 9-21.

Di nomor tunggal putra, Jonatan Christie juga gagal melangkah lebih jauh di ajang Malaysia Open ini. Unggulan kelima ini tumbang di tangan wakil Jepang, Kenta Nishimoto, 15-21 dan 17-21.

Jadwal dan Hasil Wakil Indonesia di Babak Kedua Malaysia Open 2023:

Tunggal Putra

- Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto (Jepang) 15-21, 17-21

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Prannoy HS (India)

- Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen (Denmark)

Tunggal Putri

- Gregoria Mariska Tunjung vs Wen Chi Hsu (Taiwan)

Ganda Putra

- Fajar Alfian/M Rian Ardianto vs Mark Lamsfuss/Marvin Seidel (Jerman) 8-21 21-19, 21-16

- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

- Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liang Wei Keng/Wang Chang (Tingkok)

- M Shohibul Fikri/ Bagas Maulana vs Satwiksairah Rankireddy/Chirag Shetty (India)

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)

Ganda Putri

- Ferbriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fa (Tiongkok) 7-21, 9-21

- Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Keong Na Eun/Kim Hye Jeong (Korsel)

Ganda Campuran

- Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Tiongkok) 21-17, 21-16

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Cheng Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia)

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com