Fajar/Rian Ditantang Pramudya/Yeremia, Ini Jadwal Indonesia Masters Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Ganda putra peringkat 1 dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto harus menghadapi rekan sesama Pelatnas, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, dalam laga babak pertama Indonesia Masters 2023, Selasa (24/1/2023).

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Fajar/Rian melawan Pramudya/Yeremia akan bermain di lapangan 1 dan menjadi partai ke-13. Partai pertama hari ini akan dimulai pukul 08.00 WIB.

Fajar/Rian sudah bertemu rekan latihannya itu tiga kali dalam pertandingan resmi dan mengalami dua kali kalah. Pertemuan terakhir keduanya terjadi pada Indonesia Masters 2022. Saat itu kedua pasangan bertemu di 16 besar dan dimenangkan Fajar/Rian, 16-21,

Wakil Indonesia lainnya yang akan bertanding pada babak 32 besar hari ini adalah Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana. Juara All England 2022 ini akan bertemu ganda peringkat 81 dunia, Jin Yong/Na Sung Seung. Fikri/Bagas pernah sekali bertemu pasangan Korea Selatan ini dan menang yakni Korea Open 2022. Saat itu ganda peringkat 12 itu menang dengan skor ketat 22-20, dan 20-18.

Sementara mantan ganda putra nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, akan dijajal pasangan Korea yang pernah menundukkan mereka di Indonesia Open 2022, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Dalam pertemuan di babak 16 besar itu, Marcus/Kevin menyerah kepada Kang/Seo, 14-21, 12-21.

Unggulan ketiga ganda putra, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan juga akan tampil hari ini. Ahsan/Hendra akan dijajal Akira Koga/Taichi Saito dari Jepang.

Ganda putra berjulukan The Daddies ini pernah sekali berjumpa Koga/Saito dan menang. Itu terjadi di All England 2020 saat The Daddies menundukkan lawannya itu dengan 12-21, 21-13, dan 25-23.

Pada babak 32 besar Indonesia Masters hari ini akan tampil pula ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi yang akan bertemu wakil Tiongkok, Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan. Kedua ganda ini belum pernah bertemu sebelumnya.

Sementara ganda putra peringkat ke-17 dunia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin bakal dijajal pasangan Korea, Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol. Kedua pasangan ini juga belum pernah bertemu sebelumnya.

Ganda putra tuan rumah lainnya, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani juga akan tampil dalam 32 besar hari ini. Mereka akan melawan wakil Belanda, Ruben Jille/Ties van Der Lecq.

Tercatat tuan rumah menurunkan 51 atlet yang terdiri dari penggawa Pelatnas Cipayung serta beberapa pemain perwakilan klub. Beberapa wakil tuan rumah juga akan tampil di babak kualifikasi hari ini seperti Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay (tunggal putra), Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami (ganda campuran), Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larissa yang akan bertemu ganda putri sesama Indonesia Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose.

Tiga atlet Indonesia Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri), Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (ganda putra), serta Lisa Ayu Kusumawati (ganda campuran) bertekad memberikan yang terbaik di hadapan publik Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Gregoria mengaku siap untuk tampil di ajang turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 500 tersebut. Dengan persiapan maksimal seusai tampil pada India Open 2023, juara BWF World Junior Champions 2017 tersebut sudah melalukan persiapan matang dengan berlatih semaksimal mungkin.

"Secara persiapan memang lumayan mepet. Saya semaksimal mungkin akan mempersiapkan diri dengan baik. Semoga dengan persiapan ini saya sudah mengetahui kondisi lapangan dan sebagainya," ungkap Jorji saat konferensi pers, Senin (23/1/2023) di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Senada dengan Gregoria, Yere juga siap menjalani pertandingan di turnamen berhadiah total 420 ribu dolar AS tersebut.

Pada turnamen ini, pasangan dari Pramudya Kusumawardana itu mengaku sudah siap comeback setelah sebelumnya absen lantaran mengalami cedera.

"Kami menjalani persiapan dengan maksimal, seusai tidak mengikuti India Open 2023, saya dengan Pramudya Kusumawardana berlatih untuk mempersiapkan tampil di Daihatsu Indonesia Masters 2023," tambah Yere.

Lisa juga bersiap tampil di Indonesia Masters 2023. Pasangan Rehan Naufal Kusharjanto tersebut bertekad memberikan yang terbaik. Lisa pun siap bersaing dengan ganda campuran dengan mengusung semangat tidak mau kalah.

"Saya sudah melakukan persiapan dengan baik, sempat berlatih di Istora juga. Kami mencoba evaluasi dengan partner lagi dan tidak mau mengalah di setiap pertandingannya," pungkas Lisa.

Turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2023 rencananya akan digelar pada 24–29 Januari 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Jadwal Wakil Indonesia di Indonesia Masters, Selasa (24/1/2023):

Kualifikasi

Tunggal putra

1. Ikhsan Leonardo Rumbay vs Sai Praneeth (India)

2. Tommy Sugiarto vs Victor Svendsen (Denmark)

3. Christian Adinata vs Mithun Manjunath (India)

Tunggal putri

1. Putri Kusuma Wardani vs Lianne Tan (Belgia)

Ganda putra

1. Muhammad Rayhan Fadillah/Rahmat Hidayat vs Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard (Denmark)

Ganda putri

1.Anisanaya Kamila/Azzahra Ramadhani vs Hu Ling Fang/Lin Xiao Min (Taiwan)

2. Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larisa vs Meilsya Puspita Sari/Rachel Allessya Rose

Ganda campuran

1. Akbar Cahyono/Marsheilla Islami vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (Tiongkok)

2. Jafar Hidayatullah/Aisyah Putri Pranata vs Reddy Sumeeth/Ashwini Ponnappa (India)

Babak 32 besar

Ganda putra

1. Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Isfahani vs Ruben Jille/Ties Van Der Lecq (Belanda)

2. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardian vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

3. Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Jin Yong/Na Sung Seung (Korea Selatan)

4. Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan)

5. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang)

6. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol (Korea Selatan)

Ganda putri

1. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (China)

Sumber: BeritaSatu.com