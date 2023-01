Jadwal Thailand Masters 2023 Hari Ini, Fikri/Bagas dan Pramudya/Yeremia Main

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah Indonesia Masters 2023, kini pebulutangkis-pebulutangkis Indonesia akan memulai perjuangannya di Thailand Masters 2023 yang digelar mulai hari ini, Selasa (31/1/2023).

Thailand Masters 2023 yang digelar di Stadion Nimibutr, Bangkok, pada hari ini diawali dengan laga kualifikasi mulai pukul 10.00 WIB. Wakil Indonesia di babak kualifikasi ada ganda campuran Amri Syahnawi/Oktavina Kandow yang melawan wakil tuan rumah Phatharatjorn Nipornram/Alisa Sapniti.

Lalu di kualifikasi Thailand Masters 2023 di nomor tunggal putra ada Christian Adinata yang bertemu Magnus Johannesen dari Denmark. Dilanjutkan dengan ganda putra Panjer Aji Siloka/Bryan Sidney Elohim yang bertemu Tanadon Punpanich/Wachirawit Sothon.

Selain babak kualifikasi, beberapa wakil Indonesia akan memulai perjuangannya di babak pertama Thailand Masters 2023 . Di antaranya M Shohibul Fikri/Bagas Maulana yang jadi unggulan ketiga akan melawan Pharanyu Kaosamang/Worrapol Thongsanga.

Ada juga Pramudya Kusumawardana/Yeremiach Yacob Rambitan akan melawan ganda Malaysia Goh V Shem/Lim Khim Wah di lapangan 2. Di ganda putri, pasangan Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto melawan unggulan kedelapan Ng Tsz yau/Tsang Hiu Yan,

Jadwal Wakil Indonesia di Thailand Masters 2023 Hari Ini

Christian Adinata vs Magnus Johannesen

Panjer Aji Siloka/Bryan Sidney Elohim vs Tanadon Punpanich/Wachirawit Sothon

M Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Pharanyu Kaosamang/Worrapol Thongsanga

Pramudya Kusumawardana/Yeremiach Yacob Rambitan vs Goh V Shem/Lim Khim Wah

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Ng Tsz yau/Tsang Hiu Yan

Amri Syahnawi/Oktavina Kandow vs Phatharatjorn Nipornram/Alisa Sapniti

Meillysa Trias Puspita Sari/Rachell Allessya Rose vs

Pichamon Phatcharap/Nannapas Sukklad

M Rayhan/Rahmat Hidayat vs Dong Adam/Nyl Sakura

