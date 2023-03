F1: Mobil Verstappen Rusak, Perez Pole Position GP Arab Saudi

Jeddah, Beritasatu.com - Pembalap Red Bull Sergio Perez merebut pole position kedua dalam kariernya di F1 setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi Grand Prix Arab Saudi, Jeddah, Sabtu (19/3/2023). Sayangnya rekan satu timnya Max Verstappen mengalami kerusakan transmisi.

Max Verstappen yang tiba di Jeddah sebagai favorit pemegang pole menyusul penampilan dominan pada tiga sesi latihan bebas.

Sialnya, mobil pemenang seri pembuka di Bahrain itu mengalami kerusakan teknis saat melaju pada Q2 dan tereliminasi dalam perebutan 10 posisi start terdepan. Tidak lama kemudian Red Bull mengonfirmasi mobil Verstappen, yang disematkan girboks baru untuk balapan di Jeddah, mengalami kerusakan driveshaft atau poros kardan.

Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Jerez yang mengulangi kesuksesannya di Jeddah dan untuk kedua kali secara beruntun akan start terdepan di Sirkuit Jeddah Corniche. Pembalap asal Meksiko ini mencatatkan 1:28,265 detik pada sesi terakhir kualifikasi.

"Q3 terasa sulit. Sayang sekali, Max sangat kuat sepanjang akhir pekan ini, tetapi seperti yang kalian ketahui dengan mobil seperti ini masalah bisa terjadi kapan saja," kata Perez.

Charles Leclerc finis kedua untuk Ferrari dengan margin 0,155 detik namun akan menjalani penalti mundur 10 posisi start karena pergantian komponen power unit.

Sedangkan Fernando Alonso meneruskan tren positif Aston Martin dengan finis ketiga berjarak 0,465 detik dari catatan pole Perez. Sang pebalap Spanyol akan mewarisi P2 menyusul penalti Leclerc.

"Kualifikasi adalah titik kelemahan di Bahrain tapi hari ini mobil ini tampil sangat baik dalam satu lap," kata Alonso yang finis ketiga di balapan pembuka dua pekan lalu.

George Russell menjadi pembalap terdepan Mercedes di P4, mengalahkan rekan satu timnya Lewis Hamilton yang harus puas finis P8, terpaut 0,958 detik dari catatan polesitter. Kedua pembalap Mercedes dipisahkan oleh Carlos Sainz (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin) dan Esteban Ocon (Alpine).

STARTING GRID



Perez and Alonso sharing the front row, Leclerc and Verstappen battling through the field... a mouthwatering race in store 🤤#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/KfQAwjeR9r