F1: Sergio Perez Juara GP Arab Saudi, Alonso Kehilangan Podium

Jeddah, Beritasatu.com - Pembalap Red Bull Sergio Perez sukses menjuarai F1 GP Arab Saudi 2023 dalam balapan yang digelar di Jeddah Corniche Circuit, Minggu (19/3/2023) waktu setempat. Perez harus bersaing ketat dengan rekannya, Max Verstappen yang tampil luar biasa di balapan kali ini.

Meski start dari urutan 15, Verstappen mampu merangsek ke posisi depan. Hanya dalam 25 putaran, Verstappen mampu melewati satu per satu mobil di depannya. Sampai akhirnya Verstappen mendekati Perez dengan selisih empat detik.

Namun Perez tampil konsisten dan tidak tergoyahkan sampai akhirnya melewati bendera finish.

Sayangnya, Fernando Alonso yang sempat mengambil alih pimpinan lomba dari Sergio Perez di fase awal mengalami hari yang buruk. Pebalap Aston Martin itu sebenarnya mengamankan podium ketiga meski dijatuhi penalti lima detik karena tidak dalam posisi yang tepat di dalam grid saat start.

Dia menjalani hukuman itu di dalam pit stop. Namun, tim Alonso melanggar aturan karena menyentuh mobilnya sebelum lima detik selesai. Akibatnya Alonso dijatuhi penalti 10 detik dan podium pun lenyap. Dengan ini George Russell berhak atas poin di podium ketiga.

Hasil F1 GP Arab Saudi 2023

1 Sergio Perez MEX Oracle Red Bull Racing 50 Laps

2 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing + 5.355s

3 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team + 25.866s

4 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team + 30.728s*

5 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team + 31.065s

6 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari + 35.876s

7 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari + 43.162s

8 Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 Team + 52.832s

9 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team + 54.747s

10 Kevin Magnussen DEN MoneyGram Haas F1 Team + 64.826s

11 Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri + 67.494s

12 Nico Hulkenberg GER MoneyGram Haas F1 Team + 70.588s

13 Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo F1 Team Stake + 76.060s

14 Nyck de Vries NED Scuderia AlphaTauri + 77.478s

15 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team + 85.021s

16 Logan Sargeant USA Williams Racing + 86.293s

17 Lando Norris GBR McLaren F1 Team + 86.445s

18 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo F1 Team Stake + 1 Lap

Alex Albon THA Williams Racing DNF

Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team DNF

