Gregoria dan Putri KW Lolos, 7 Wakil Indonesia Melaju ke 16 Besar Spain Masters

Madrid, Beritasatu.com - Tujuh wakil Indonesia termasuk dua tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani, melaju ke 16 besar Spain Masters 2023 setelah menaklukkan lawan-lawan mereka, Rabu (19/3/2023).

Selain Gregoria dan Putri KW, wakil Merah Putih yang melaju ke babak berikutnya adalah em;pat ganda campuran Adnan Maulana/Nita Violina Marwah, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, Amri Syahnawi/Winny Oktaviana Kandow, serta tunggal putra Christian Adinata.

Gregoria lolos ke 16 besar setelah menundukkan Kirsty Gilmour dari Skotlandia dengan dua gim langsung, 21-19, 21-12. Gregoria mengalahkan pemain yang pernah ditaklukkannya di Swiss Open pekan lalu itu dalam waktu 31 menit. Kini skor pertemuan keduanya menjadi 3-0. Gregoria selalu menang atas pemain peringkat 23 dunia itu.

Putri KW juga lolos ke babak berikutnya usai menundukkan Lianne Tan dari Belgia juga dengan dua gim langsung, 21-19 dan 21-9. Putri, peringkat 38 dunia, membutuhkan waktu 38 menit untuk menghentikan pemain yang berperingkat satu tingkat di bawahnya itu.

Indonesia juga sukses meloloskan empat wakil di nomor ganda campuran. Meski sempat tumbang di gim pertama, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah kemudian sukses memetik tiket 16 besar setelah mengalahkan ganda Inggris, Marcus Ellis/Lauren Smith, 19-21, 21-16, dan 21-17. Adnan/Nita harus berjuang 53 menit sebelum menghentikan ganda campuran peringkat 70 dunia itu.

Kemenangan juga diraih Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati setelah menghentikan perlawanan Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang dari Taiwan dengan 21-18, 21-17. Rehan/Lisa, peringkat 13 dunia, hanya butuh waktu 28 menit untuk menghentikan ganda peringkat 29 itu.

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti juga meraih tempat di 16 besar setelah menundukkan ganda Malaysia, Chang Peng Soon/Cheah Yee See, 21-18, 21-19. Praveen/Melati yang kini menempati peringkat ke-47 menundukkan pasangan yang menempati posisi 37 dunia itu dalam waktu 35 menit.

Tiket 16 besar juga disabet Amri Syahnawi/Winny Oktaviana Kandow yang menundukkan ganda Thailand, Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat, 22-20, 22-20 dalam waktu 37 menit.

Indonesia juga menempatkan tunggal putra, Cristian Adinata, di babak kedua. Pemain peringkat 64 dunia ini menundukkan wakil Malaysia, Cheam June Wei, peringkat 41, dengan dua set langsung 21-15, 21-13, dalam waktu 32 menit.

Namun dua ganda campuran Indonesia yakni Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela dan Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami gagal mengikuti langkah rekan-rekannya melaju ke 16 besar setelah tumbang di tangan pasangan Denmark.

Zachariah/Hediana dihentikan Mathias Christiansen/Alexandra Bjoe 12-21, 6-21 sementara Akbar/Marsheilla menyerah kepada Jeseper Toft/Clara Graversen dengan skor 18-21, 19-21.

Hasil Wakil Indonesia di 32 Besar Spain Masters, Rabu (29/3/2023):

Ganda Campuran

- Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mathias Christiansen/Alexandra Bjoe 12-21, 6-21

- Adnan Maulana/Nita Violina Marwah vs Marcus Ellis/Lauren Smith 19-21, 21-16, 21-17

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang 21-18, 21-17

- Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Chang Peng Soon/Cheah Yee See 21-18, 21-19

- Amri Syahnawi/Winny Oktaviana Kandow vs Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat 22-20, 22-20

- Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami vs Jeseper Toft/Clara Graversen 18-21, 19-21

Tunggal Putri

- Putri Kusuma Wardani vs Lianne Tan 21-19, 21-9

- Gregoria Mariska Tunjung vs Kirsty Gilmour 21-19, 21-12

Tunggal Putra

- Christian Adinata vs Cheam June Wei 21-15, 21-13

