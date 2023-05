Imbas Keributan di Final SEA Games 2023, Manajer Timnas U-22 Thailand Mundur

Jakarta, Beritasatu.com - Manajer Timnas U-22 Thailad, Yuthana Yimkarun mengundurkan diri buntut keributan yang terjadi pada final sepak bola SEA Games 2023 antara Indonesia vs Thailand di Stadion Olympic, Kamboja.

"Manajer tim Thailand U-22 di SEA Games 2023, Yuthana Yimkarun mengundurkan diri untuk menerima tanggung jawab atas keributan yang terjadi di final SEA Games 2023," dikutip dari akun twitter, @TL_Central, Jumat (19/5/2023).

Yutthana Yimkarun has resigned as the Thailand U-22/23 team manager to take responsibility for the brawl that occurred in the #SEAGames2023 final against Indonesia. pic.twitter.com/w7FMZ1qem7