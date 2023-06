Tren Bagus The Babies Akhirnya Terhenti di Perempat Final Indonesia Open

Jakarta, Beritasatu.com - Langkah pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin terhenti di babak perempatfina Indonesia Open 2023. Ganda putra ranking 10 dunia itu terhenti di turnamen BWF Super 1000 seusai menyerah dari wakil Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dengan skor 14-21, 10-21

Dalam laga yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023), pasangan berjuluk The Babies itu mengaku tidak dalam kondisi terbaik. Pada pertandingan ini peraih medali emas SEA Games 2021 itu menilai sering kehilangan fokus saat ingin mendekati perolehan angka lawan.

Sayang momentum tersebut tidak berlanjut di gim kedua seusai juara Singapore Open 2022 itu sempat tertinggal dengan skor 0-12 sebelum akhirnya menyerah dalam tempo 31 menit.

"Kami mencoba menekan lawan saat poin mendekat. Saya momentum tidak kunjung datang kepada kami sehingga kami tertinggal. Saat gim kedua kami sudah tertinggal jauh sehingga kami belum bisa meraih kemenangan. Tekanan dari lawan sangat baik dan kami bermain kurang apik," ungkap Leo.

Dengan hasil ini juara Thailand Masters 2023 itu akan melakukan evaluasi lagi mengingat ke depannya akan menghadapi banyak turnamen. Tidak hanya itu perhitungan poin untuk Olimpiade Paris 2024 juga sudah dilakukan.

"Hasil dari pertandingan ini akan menjadi evaluasi kami. Pada laga ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertandingan buat laga ini," tambah Leo.

Sejatinya di laga ini The Babies ingin menjadi juara, mengingat sebelumnya naik podium pada ajang Indonesia Masters 2023. Saat di turnamen BWF Super 500 itu, pasangan runner up Hylo Open 2021 itu sukses jadi juara seusai mengalahkan ganda putra China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong dengan skor 21-17, 21-16.

"Pada turnamen ini kami sejatinya ingin menembus podium juara. Kami punya motivasi berlebih seusai pernah jadi juara di level 500. Sayang kami masih belum diberikan kemenangan di laga ini," pungkas Leo.

