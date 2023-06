Nkunku Jadi Pemain Pertama Digaet Chelsea Era Pochettino

Jakarta, Beritasatu.com - Chelsea menggaet pemain pertama era pelatih anyar Mauricio Pochettino yakni penyerang Prancis, Christopher Nkunku.

Dengan pelatih baru asal Argentina itu bersiap untuk mulai bekerja di Stamford Bridge, Nkunku telah menyetujui kontrak enam tahun untuk pindah dari RB Leipzig ke klub Inggris tersebut.

Penyerang Prancis, 25, berkata, "Saya sangat senang bisa bergabung dengan Chelsea."

"Upaya besar dilakukan untuk membawa saya ke klub dan saya menantikan untuk bertemu dengan pelatih baru dan rekan satu tim saya dan menunjukkan kepada pendukung Chelsea apa yang bisa saya lakukan di lapangan.

Setelah bermain di Ligue 1 dan Bundesliga, saya sekarang ingin bermain di Premier League, salah satu liga terkuat di dunia. "Saya sangat bersemangat untuk tantangan ini dan akan bangga mengenakan seragam Chelsea," papar pemain yang membela Timnas Prancis sejak 2022 ini.

Nkunku, bermain 10 kali untuk negaranya, mencetak 70 gol dalam 172 penampilan untuk klub Bundesliga Leipzig. Dia memulai karirnya di Paris Saint-Germain, di mana dia lulus dari akademi mereka sebelum membuat 78 penampilan tim utama.

Setelah mengklaim tiga gelar Ligue 1, ia pindah ke Jerman dan kemudian membawa Red Bulls meraih dua kesuksesan DFB-Pokal dan merupakan pencetak gol terbanyak di Bundesliga musim lalu saat pasukan Marco Rose finis ketiga di klasemen.

Mengonfirmasi transfer tersebut, yang diyakini menelan biaya Chelsea £63 juta, co-sportsing director Laurence Stewart dan Paul Winstanley mengatakan, "Christopher telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain menyerang yang menonjol di sepak bola Eropa selama dua musim terakhir dan akan menambah kualitas, kreativitas, dan keserbagunaan." ke pasukan kami.

"Dia telah menunjukkan kemampuannya di level tertinggi bersama RB Leipzig dan Prancis dan kami menantikan dia bergabung dengan rekan setim barunya menjelang musim baru."

Penampilan pertama Nkunku dengan seragam Chelsea bisa terjadi saat pasukan Pochettino menghadapi Wrexham dalam pertandingan persahabatan pramusim di North Carolina pada 19 Juli.

Nkunku hit 𝟴𝟳 goals and assists in 88 matches across his last two seasons at Leipzig 🤯🎈 pic.twitter.com/hl0zUwi1NU