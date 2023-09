Duel Impian Tim Basket AS vs Kanada Hanya Berebut Medali Perunggu

Manila, Beritasatu.com – Duel impian antara dua tim dengan pemain bertabur bintang antara tim AS vs Kanada bakal terjadi Minggu (10/9/2023) sore ini di Manila, Filipina, di ajang Piala Dunia Basket FIBA. Namun sayangnya, duel ini bukan untuk memperebutkan gelar juara dunia atau medali emas, melainkan hanya berebut posisi ketiga terbaik atau medali perunggu.

Tidak mendapat tempat di final, AS vs Kanada berusaha mengamankan posisi podium saat mereka berhadapan untuk memperebutkan medali perunggu di Mall of Asia Arena pada Minggu, 10 September.

Upaya untuk merebut kembali kejayaan tim impian (dream team) AS hancur setelah kekalahan 113-111 dari Jerman di babak semifinal. Amerika Serikat kini berusaha menghindari pulang dengan tangan kosong untuk Piala Dunia kedua berturut-turut, setelah finis di peringkat ketujuh empat tahun lalu di Tiongkok.

\Satu-satunya saat Amerika gagal memenangkan medali di Piala Dunia berturut-turut terjadi enam dekade lalu, ketika mereka menempati posisi keempat pada tahun 1963, kemudian keempat pada tahun 1967, dan kelima pada tahun 1970.

“Kami akan siap segera setelah kami bangun.Kami akan menggunakan (kekalahan) sebagai bahan bakar untuk bangkit,” kata guard AS Jalen Brunson.

Pemain tim basket Kanada Shai Gilgeous-Alexander.

Sementara itu, Kanada mengincar medali pertamanya dalam sejarah Piala Dunia saat mereka mengincar kemenangan setelah harapan emasnya pupus saat kalah 95-86 dari Serbia.

Kemenangan pada hari Minggu juga akan menandai pertama kalinya Kanada finis lebih tinggi dari Amerika di Piala Dunia.

“Saya tahu orang-orang ini akan melakukan apa pun untuk mendapatkan medali itu,” kata pelatih kepala Kanada Jordi Fernandez.

Bintang NBA dari tim AS Anthony Edwards dan Shai Gilgeous-Alexander dari Kanda bertarung demi menyelamatkan kampanye negara mereka masing-masing.

Edwards rata-rata mencetak 18,1 poin, 4,6 rebound, 2,7 assist, dan 1,1 steal untuk Amerika Serikat, sementara Gilgeous-Alexander mencatatkan 23,6 poin, 6,4 rebound, 5,6 assist, dan 1,9 steal untuk Kanada.