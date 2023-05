Sambangi Persatuan Purnawirawan Polri, Prabowo Enggan Bahas Politik

Jakarta Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengunjungi Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri, Senin (15/5/2023) siang ini.

Prabowo membantah pertemuan tersebut untuk menggalang dukungan terkait pencapresannya di Pemilu 2024. Ia juga menolak pertanyaan awak media mengenai calon wakil presiden yang akan diusung partai tersebut.

"Jangan ditanya-tanya wapres. Enggak ada pertanyaan soal politik," kata Prabowo.

Prabowo mengunjungi Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri bersama dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Komjen (Purn) Iwan Bule. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengaku membahas sejumlah hal, termasuk mengenai ekonomi Indonesia.

"Kita bersyukur dengan pengelolaan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, kita termasuk yang mampu keluar dengan cepat dari dampak pandemi Covid-19," jelasnya.

Prabowo juga sempat memuji program hilirisasi yang telah digalakkan Presiden Jokowi beberapa tahun belakangan.

"Sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi (hilirisasi) harus kita jaga we are on the right track. Hilirasasi ini, ini bukan tanpa risiko bagi kita. Mungkin banyak bangsa-bangsa lain yang mungkin enggak suka hilirasasi. Tetapi itu sikap Presiden dan sikap kita semua. Masa kita hanya rela bahan baku kita diambil mentah terus? Enggak mau dong," tegasnya.

Prabowo berharap agar masyarakat, khususnya generasi muda tetap dapat menjaga kerukunan negara di tengah berbagai perbedaan.

"Kunci yang saya dapat dari beberapa sumber, kunci kebangkitan sebuah negara menjadi negara maju adalah kalau seluruh bangsa terutama elitenya bisa kerja sama bisa rukun. Semoga kita, kalian anak-anak muda tetap dapat menjaga kerukunan," katanya.

