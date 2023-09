Dukung Prabowo, SBY Nyanyikan Lagu Kamu Ngga Sendirian

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyanyikan lagu Kamu Ngga Sendirian milik band Tipe-X untuk bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Lagu itu dinyanyikan presiden ke-6 RI tersebut setelah anaknya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengumumkan Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024.

Sebelum menyanyikan lagu Kamu Ngga Sendirian, SBY menceritakan mengenai dua musisi Amerika, Oscar dan Richard Rogers yang menciptakan lagu You'll Never Walk Alone pada 1945. Lagu yang liriknya disukai SBY itu kemudian diadopsi menjadi theme song klub Premier League, Liverpool pada 1965.

ADVERTISEMENT

"Saya suka liriknya Pak, you will never walk alone. Kamu enggak sendirian. Saya nyanyi sekaligus berdoa kepada Allah agar yang saya sampaikan dari lagu You’ll Never Walk Alone ada pada Pak Prabowo. Presiden kita akan datang," kata SBY kepada Prabowo saat acara deklarasi yang dikutip dari Antara.

BACA JUGA Prabowo Terharu Didukung Demokrat untuk Jadi Presiden 2024

SBY meminta Prabowo agar tidak gamang dan terus berani melangkah ke depan. Hal itu, katanya, seperti pesan dalam lagu You'll Never Walk Alone.

"Jangan gamang, jangan takut untuk melangkah dan berjalan ke depan. Mungkin ada badai, ada topan, cuaca buruk. Jangan takut pada kegelapan karena di balik itu ada cahaya keemasan di langit kita. Pesan kepada Prabowo sama dengan lagu itu, melangkah ke depan. Bawa harapan di hati karena you will never walk alone," tutur SBY.

SBY pun mempersilakan Prabowo duduk untuk menyaksikannya menyanyikan lagu Kamu Ngga Sendirian ciptaan Tipe-X. Para pengurus dan elite Partai Demokrat bersama partai-partai Koalisi Indonesia Maju ikut bernyanyi bersama SBY.