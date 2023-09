Jadi Ketum PSI, Kaesang Pangarep: Saya Yakin Gelombang Berpihak kepada Anak Muda

Jakarta, Beritasatu.com - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato perdananya sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Djakarta Theater, Senin (25/9/2023).

Dalam pidatonya tersebut, Kaesang mengakui PSI bukanlah partai besar. Namun, Kaesang optimistis arus dan gelombang berpihak pada anak muda.

"Terima kasih yang amat sangat, selain diterima sebagai anggota, saya pun didaulat sebagai nakhoda dari bahtera bernama PSI. Kalau disebut kapal besar, yah.., tetapi kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis arus dan gelombang akan berpihak kepada kita, anak muda," kata Kaesang.

Dalam kesempatan itu, Kaesang menyampaikan terima kasih kepada jajaran dewan pembina PSI yang telah mempercayainya memimpin partai berlambang mawar tersebut. Kaesang juga berterima kasih kepada Giring Ganesha yang secara sukarela menyerahkan jabatan ketua umum PSI kepada dirinya.

"Terima kasih kepada Bro Giring, beliau adalah kawan dan partner berjuang yang hebat. Lawan bermain game FIFA yang tangguh, walaupun sebenarnya ya enggak tangguh-tangguh amat sih," katanya.

Kaesang juga berterima kasih kepada para relawan Presiden Jokowi. Terakhir, Kaesang berterima kasih kapada sang istri, Erina Gudono.

"Terima kasih juga khususnya kepada istri tercinta, tanpa restu istri saya, saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much," ungkapnya.