Jokowi Tak Hadiri Deklarasi Cawapres Ganjar, Kenapa?

Beijing, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak menghadiri secara langsung deklarasi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari bakal calon presiden (capres) yang diusung PDIP Ganjar Pranowo, Rabu (18/10/2023). Pasalnya, Presiden Jokowi tengah berada di Tiongkok untuk melakukan rangkaian kunjungan kerja di Beijing.

Dikutip dari keterangan Setpres, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana akan menghadiri berbagai acara penting pada hari ketiga kunjungan kerja di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Jokowi pertama-tama dijadwalkan akan menghadiri upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt Road Forum (BRF) di Great Hall of The People, Beijing. Selanjutnya, di lokasi yang sama, Jokowi akan menghadiri jamuan makan siang bersama Chairman of the National People’s Congress.

ADVERTISEMENT

Sementara itu, Ibu Iriana akan mengikuti rangkaian program pendamping KTT ke-3 BRF dengan mengunjungi China National Arts and Craft Museum untuk menyaksikan kesenian dan kerajinan tangan RRT.

Pada sore harinya, Presiden Jokowi akan menghadiri High-Level Forum and Thematic Forum Event: Connectivity in an Open Global Economy yang akan diselenggarakan di China National Convention Center, Beijing.

Setelah selesai acara-acara di Beijing, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan bertolak dari Beijing Capital International Airport dan melanjutkan kunjungan kerja mereka dengan pergi ke Riyadh, Arab Saudi.

BACA JUGA Kutip Bruce Lee, Jokowi Ajak Pengusaha Tiongkok Investasi di Indonesia

Sementara itu, pada Rabu (18/10/2023) PDIP akan melakukan deklarasi bakal cawapres dari Ganjar Pranowo di kantor DPP PDIP Perjuangan, Jakarta. Nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menguat sebagai pendamping dari Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Pantauan Beritasatu.com, pada pukul 10.15, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah tiba di lokasi kegiatan. Sementara Mahfud MD juga telah tiba terlebih dahulu.