Sembilan CEO Raih Gelar Tokoh Finansial Indonesia 2022 Versi Investor Daily

Jakarta, Beritasatu.com- Majalah Investor kembali menganugerahkan penghargaan Tokoh Finansial Indonesia (TFI) untuk para Chief Executive Officer Terbaik dari berbagai bidang usaha. Tahun ini, predikat sebagai Tokoh Finansial 2022 diberikan kepada sembilan CEO atas prestasi yang diraih dalam mengelola perusahaan, sekaligus tetap bekontribusi bagi kemajuan industri yang digeluti.

Rangkaian krisis menuntut perusahaan untuk survive, sekaligus menjadi tantangan bagi para CEO. Sejumlah CEO terbukti mampu menghadapi tantangan dengan berbagai langkah terobosan sehingga tetap menorehkan achivement dan improvement selama pandemi Covid-19 dan krisis global yang terjadi belakangan ini. Atas prestasinya, para CEO tersebut layak mendapat apresiasi.

Tahun ini, sebanyak empat CEO, masing-masing dari kategori listed company, securities company, insurance company, dan multifinance company, dinobatkan sebagai “Top Executive 2022”. Tiga CEO dari industri perbankan meraih penghargaan sebagai “Top Banker 2022”, dan satu CEO Fund Manager terpilih sebagai “Top Fund Manager 2022”. Sedangkan CEO BUMN terbaik dinobatkan sebagai “Agent of Change of State Owned Enterprises”.

Sembilan CEO terbaik yang meraih penghargaan adalah: Garibaldi Thohir, CEO PT Adaro Energy Indonesia Tbk dinobatkan sebagai Top Executive Listed Company 2022, Tae Yong Shim, CEO PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai Top Executive Securities Company 2022, Harryjanto Lesmana, CEO PT Mandala Multifinance sebagai Top Executive of Multifinance Company 2022.

Sementara itu, penghargaan untuk Top Fund Manager 2022 diraih Antony Dirga sebagai CEO PT Trimegah Asset Management, Fankar Umran, CEO PT BRI Asuransi Indonesia terpilih sebagai Top Executive of Insurance Company 2022. CEO PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Sunarso kembali terpilih sebagai Top State Owned Banker 2020. Penghargaan tertinggi sebagai Top Private Banker 2022 diterima CEO PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati Surjaudaja, dan penghargaan untuk Top Regional Banker 2022 diraih Yuddy Renaldi, CEO PT BPD Jawa Barat dan Banten. Sedangkan penghargaan sebagai Agent of Change of State Owned Enterprises 2022 diraih Nicke Widyawati, CEO PT Pertamina (Persero).

Tahun ini, majalah Investor juga memberikan penghargaan khusus “The Best Innovative CEO” yang diraih Rahmat Pribadi, CEO PT Pupuk Kaltim. Penghargaan diberikan karena prakarsa Rahmat Pribadi dalam hal inovasi digital proses bisnis untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.

Ketua Dewan Juri, Aviliani mengatakan, selain berkontribusi pada pencapaian kinerja, seorang CEO panutan juga harus punya kontribusi pada sektor industri yang digeluti dan lingkungan sosial. Ia menambahkan, daya tahan perusahaan melewati pandemi Covid-19 ikut ditentukan oleh kapabilitas dan kepiawaian seorang CEO mengendalikan perusahaan. Prestasinya akan makin mendapat pengakuan jika bisa menjadi inspirasi perusahaan lain untuk mampu melewati tantangan krisis ekonomi.

“CEO harus mampu berinovasi dan dapat menyelesaikan semua tantangan yang dihadapi. Prestasinya bukan saja dilihat dari sisi kinerja finansial, tapi juga dilihat rekam jejaknya dan komunikasi dengan publik,” ujar Aviliani.

Penghargaan untuk CEO berprestasi oleh Majalah Investor tahun ini merupakan yang ke-19. Ada 9 kategori penghargaan yang diberikan kepada para CEO yang dinilai layak menyandang predikat Tokoh Finansial 2022, meliputi Top Executive of Listed Company, Top Executive of Securities Company, Top Execurive of Insurance Company, Top Executive of Multifinance Company, Top State Owned Banker, Top Private Banker, Top Regional Banker, Top Fund Manager dan Agent of Change of State Owned Enterprises.

Seleksi Awal

Proses penjurian TFI berlangsung sejak awal Oktober hingga akhir November 2022. Pada tahun ini, Dewan Juri menekankan pentingnya strategi para CEO menghadapi badai ekonomi. Para CEO perlu mencari langkah terobosan untuk memajukan perusahaan sekaligus memberi sumbangan bagi perkembangan industri yang digarap, di tengah tantangan krisis global. Sisi good corporate governance (GCG) dan corporate social responsibility (CSR) juga mendapat perhatian.

Tim Juri yang menilai para CEO dipilih dari profesional yang pernah berkarier di lingkungan finansial, dan para praktisi keuangan, yakni Aviliani (ekonom Indef), Gunawan Tjokro (Penasehat Asosiasi Emiten Indonesia), Suheri Lubis, (mantan Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia-ADPI), Bayu Prawira Hie (Executive Director Intelectual Business Community), Kornelius Simanjuntak (Pengawas Dewan Asuransi Indonesia), dan Primus Dorimulu (Pemimpin Redaksi Investor Daily)

Atas kesepakatan Tim Juri, seleksi awal calon CEO berprestasi mengacu pada kinerja finansial masing-masing sektor untuk tahun buku 2020-2021. Selanjutnya masuk tahap adjustment kinerja finansial berupa improvement dan achievement untuk kinerja keuangan September 2022.

Seleksi dari sisi keuangan berdasarkan kriteria masing-masing sektor yang dinilai paling mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Sebagai contoh, penilaian kinerja finansial emiten mengacu delapan kriteria yakni return setahun, pertumbuhan penjualan tiga tahun, net operating margin, return onequity (ROE), asset turn over (ATO), volatilitas saham, likuiditas saham, dan pertumbuhan laba operasi tiga tahun.

Contoh lain, seleksi calon tokoh finansial perbankan menggunakan 12 kriteria keuangan, yaitu CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR, pertumbuhan pendapatan operasional, pertumbuhan pendapatan non bunga, pertumbuhan laba operasional, pertumbuhan kredit, dan rasio biaya tenaga kerja.

Sementara improvement dan achievement menggunakan indikator ROA, ROE, LDR, pertumbuhan pendapatan operasional, pertumbuhan pendapatan non bunga, pertumbuhan laba operasional, pertumbuhan kredit, berdasarkan kinerja September 2019 – September 2020.

Tahapan selanjutnya, menjaring pendapat para stakeholder terkait masing-masing sektor lewat polling dengan responden terukur. Dengan demikian pelaku pasar finansial diberikan kesempatan memilih CEO yang dinilai memiliki kualifikasi untuk ditokohkan di industri masing-masing.

Hasil polling digunakan Dewan Juri untuk menyeleksi CEO perusahaan finansial yang memiliki kinerja perusahaan terbaik menjadi tiga besar sebagai ‘Nominasi Tokoh Finansial Indonesia 2022’.

Para CEO yang dinobatkan menjadi ‘Tokoh Finansial Indonesia 2022’ dipilih atas dasar penilaian kinerja finansial, hasil polling, dan penilaian juri berdasarkan data kualitatif yang dikumpulkan dari berbagai sumber, dengan bobot penilaian masing-masing 40%, 20%, dan 40%.

Tim juri melakukan sejumlah adjustment atas kelayakan para CEO yang tahun ini meraih predikat ‘Top Executive of Listed Company’, ‘Top Executive of Securities Company’, ‘Top Executive of Insurance Company’, ‘Top Executive of Multifinance Company’, ‘Top State Owned Banker’, ‘Top Private Banker’, ‘Regional Banker’, Top Fund Manager, dan 'Agent of Change of State Owned Enterprises’.

PENGHARGAAN TOKOH FINANSIAL INDONESIA 2022

I. Nominasi Tokoh Finansial Indonesia

1. Nominasi Top Executive of Listed Company 2022

1. David Hidayat, CEO PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

2. Garibaldi Thohir, CEO PT Adaro Energy Indonesia Tbk

3. Michael William P. Soeryadjaya, CEO PT Saratoga Investama Sedaya Tbk

2. Nominasi Top Executive of Securities Company 2022

1. Edmond, CEO PT JP Morgan Sekuritas Indonesia

2. Mardi Henko Sutanto, CEO PT BCA Sekuritas

3. Tae Yong Shim, CEO PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

3. Nominasi Top State Owned Banker 2022

1. Darmawan Junaidi, CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2. Royke Tumilaar, CEO PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

3. Sunarso, CEO PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

4. Nominasi Top Private Banker 2022

1. Kostaman Thayib, CEO PT Bank Mega Tbk

2. Lani Darmawan, CEO PT Bank CIMB Niaga Tbk

3. Parwati Surjaudaja, CEO PT Bank OCBC NISP Tbk

5. Nominasi Top Regional Banker 2022

1. Supriyatno, CEO PT BPD JAwa Tengah

2. Yuddy Renaldi, CEO PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk

3. Yunsak El Hancon, CEO PT Bank Jambi

6. Nominasi Top Executive of Insurance 2022

1. Handojo Gunawan Kusuma, CEO PT AXA Mandiri Financial Services

2. M. Fankar Umran, CEO PT Asuransi BRI Indonesia,

3. Rudy Chen, CEO PT Asuransi Astra

7. Nominasi Top Executive of Multifinance 2022

1. Harryjanto Lesmana, CEO PT Mandala Multifinance Tbk

2. Ristiawa Suherma, CEO PT CIMB Niaga Auto Finance

8. Nominasi Top Fund Manager 2022

1. Anthony Dirga, CEO PT Trimegah Asset Management Tbk

2. Fajar R. Hidajat, CEO PT Syailendra Capital

3. Jemmy Paul Wawointana, CEO PT Sucorinvest Asset Management

9. Nominasi Top Agent of Change of State Owned Enterprises 2022

1. Honesti Basyir, CEO PT Biofarma (Persero)

2. Nicke Widyawati, CEO PT Pertamina (Persero)

3. Ririek Adriansyah, CEO PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

II. Peraih Tokoh Finansial Indonesia 2022

1. Top Executive of Listed Company 2022: Garibaldi Thohir (CEO PT Adaro Energy Indonesia Tbk)

2. Top Executive of Securities Company 2022: Tae Yong Shim (CEO PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia)

3. Top State Owned Banker 2022: Sunarso (CEO PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)

4. Top National Banker 2022: Parwati Surjaudaja, (CEO PT Bank OCBC NISP Tbk)

5. Top Regional Banker 2022: Yuddy Renaldi (CEO PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk)

6. Top Executive of Insurance 2022: M. Fankar Umran (CEO PT Asuransi BRI Indonesia)

7. Top Executive of Multifinance 2022: Harryjanto Lesmana (CEO PT Mandala Multifinance Tbk)

8. Top Fund Manager 2022: Anthony Dirga (CEO PT Trimegah Asset Management))

9. Top Agent of Change of State Owned Enterprises 2022: Nicke Widyawati (CEO PT Pertamina (Persero)

10. Special Award: The Best Inovative CEO (Inovasi Digital Untuk Ketahanan Pangan): Rahmat Pribadi (CEO PT Pupuk Kalimantan Timur

BUMN TERBAIK 2022

1. Bidang Keuangan Sektor Perbankan: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

2. Bidang Keuangan Sektor Asuransi & Dana Pensiun:PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia (Persero)

3. Bidang Keuangan Sektor Pembiayaan dan Keuangan Lainnya: PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

4. Bidang Non Keuangan Sektor Perkebunan, Perikanan & Penunjang Pertanian:PT Perkebunanan Nusantara III (Persero)

5. Bidang Non Keuangan Sektor Industri Semen:PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

6. Bidang Non Keuangan Sektor Pertambangan & Migas:PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)

7.Bidang Non Keuangan Sektor Farmasi, Makanan & Aneka Industri:PT Bio Farma (Persero) Tbk

8. Bidang Non Keuangan Sektor Kawasan Industri & Perumahan:PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)

9.Bidang Non Keuangan Sektor Konstruksi & Jasa Konstruksi dengan Aset Besar: PT PP (Persero) Tbk

10.Bidang Non Keuangan Sektor Konstruksi & Jasa Konstruksi dengan Aset Kecil: PT Yodya Karya (Persero)

11. Bidang Non Keuangan Sektor Jasa, Perdagangan & Pariwisata:PT Pos Indonesia (Persero)

12. Bidang Non Keuangan Sektor Telekomunikasi & Penyiaran:PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

13. Bidang Non Keuangan Sektor Industri Strategis:PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

14. Bidang Non Keuangan Sektor Perhubungan & Infrastruktur: PT Pelabuhan Indonesia (Persero):PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

15.BUM Terbaik di Bawah Kementerian BUMN:PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Multifinance Terbaik 2022

Kategori Aset di atas Rp 10 Triliun

1.PT Federal International Finance

2.PT Astra Sedaya Finance

3.PT Bussan Auto Finance

Kategori Aset di atas Rp 5 Triliun -Rp 10 Triliun

4.PT BCA Finance

5.PT Mandiri Utama Finance

6.PT Mandala Multifinance Tbk



Kategori Aset di atas Rp 1 Triliun – Rp 5 Triliun

7.PT CIMB Niaga Auto Finance

Kategori Aset di atas Rp 500 Miliar - Rp 1 Triliun

8.PT Astra Multi Finance

Kategori Aset di atas Rp 100 Miliar - Rp 500

9.PT Chailease Finance Indonesia*

Sekuritas Terbaik 2022

Kategori Aset di atas Rp 2 triliun

1.PT Indo Premier Sekuritas

2.PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

3.PT Mandiri Sekuritas

Kategori Aset di atas Rp 1 triliun - Rp 2 Triliun

4.PT UBS Sekuritas Indonesia

5.PT JP Morgan Sekuritas Indonesia

6.PT Sinarmas Sekuritas

Kategori Aset di atas 500 Miliar - Rp 1 triliun

7.PT Semesta Indovest Sekuritas

Kategori Aset Di Atas Rp 100 Miliar - Rp 500 Miliar

8.PT Indo Capital Sekuritas

Sekuritas Teraktif Berdasarkan Frekuensi

9.PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

