Bursa Eropa Naik karena Investor Nilai Prospek Suku Bunga

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa menguat pada Senin (19/12/2022), keluar tekanan pada pekan lalu karena komentar hawkish bank sentral utama dunia yang mengisyaratkan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut pada 2023.

Stoxx 600 di bursa Eropa ditutup naik 0,25%. Semua bursa utama berakhir di wilayah positif. Saham minyak dan gas memimpin kenaikan, menyelesaikan perdagangan menguat 1,7%, diikuti saham asuransi bertambah 0,7%.

Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga utama dari 1,5% menjadi 2% pada Kamis pekan lalu. ECB mengatakan akan menyusutkan neraca sekitar 15 miliar euro (US$ 15,9 miliar) setiap bulan dari Maret 2023 hingga akhir kuartal kedua. ECB mengatakan kenaikan suku bunga perlu dilanjutkan secara signifikan dengan kecepatan stabil.

Bank of England dan Bank Nasional Swiss juga menyuarakan hal yang sama dan menaikkan sukuk bunga 50 basis poin, sesuai keputusan Federal Reserve AS pada Rabu pekan lalu. Ketua the Fed Jerome Powell mengindikasikan bahwa upaya bank sentral untuk mengendalikan inflasi masih jauh dari selesai.

Pergerakan tersebut membawa Stoxx 600 di bursa Eropa turun tajam dalam dua sesi berturut-turut, membawa indeks blue chip Eropa ke level terendah hampir 5 minggu.

Pasar di Asia-Pasifik ambles pada Senin karena para trader berjuang melewati ketakutan resesi. Sementara pejabat Tiongkok berjanji menstabilkan ekonomi negara itu pada 2023 dan mempertahankan likuiditas yang cukup di pasar keuangan.

