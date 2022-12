Menteri Teten Targetkan Pendataan 36 Juta UMKM di 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) mendorong ketersediaan data UMKM by name by address dengan target pendataan pada tahun 2023 sebanyak 36 juta pelaku usaha.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, Kemenkop dan UKM akan melakukan pendataan dengan target 10 juta data dan 26 juta akan dilakukan oleh BPS melalui sensus pertanian, sehingga target 65 juta pada tahun 2024 dapat tercapai.

"Data tunggal ini penting, untuk menyusun perencanaan program dan anggaran yang lebih tepat sasaran dan presisi. Apalagi data UMKM sangat dinamis,” ucap Teten Masduki dalam acara Refleksi 2022 dan Outlook 2023, di Jakarta, Senin (26/12/2022).

Menurut Teten Masduki, pemerintah juga akan akan mengefektifkan 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah.

Berdasarkan catatan Kemenkop dan UKM, sampai dengan 23 Desember 2022 tercatat 935.874 produk UMKM masuk dalam katalog elektronik (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).

Secara persentase, kata Teten Masduki, sudah mencapai 93% dari target 1 juta produk yang masuk dalam e-katalog. Adapun jumlah penyedia sebanyak 47.982 produk UMKM dalam e-katalog.

"Alhamdulillah sudah 935.874 UMKM kita yang sudah terhubung ke e-katalog atau naik 70% dari bulan Agustus. Ini luar biasa, sudah 93% dari target kita yang sudah masuk ke katalog. Kami optimis satu juta itu bisa tercapai,” tandas Teten.

Teten menegaskan, guna memudahkan dan mempercepat proses penyerapan belanja pemerintah terhadap ...

