Dihantam Kenaikan Bunga, Emas 2022 Hanya Turun Tipis

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik tipis pada perdagangan Jumat (30/12/22) dan sepanjang 2022 hanya turun tipis karena ada tekanan kenaikan suku bunga. Bahkan secara kuartalan, harga emas menutup kuartal terbaiknya sejak Juni 2020 di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve AS (The Fed) lebih lambat dari rekor tertinggi awal tahun 2022.

Pada perdagangan terakhir tahun 2022, harga emas di pasar spot naik 0,2% menjadi US$ 1.818,70 per ons, sementara emas berjangka AS tidak berubah di US $1.826,2.

BACA JUGA

Harga Emas Terkoreksi Setelah Data Ekonomi AS Perkuat Dolar

Emas batangan hanya turun sekitar 0,5% sepanjang 2022 karena kenaikan suku bunga berturut-turut bank sentral AS mendorong emas ke level terendah lebih dari 2 tahun pada bulan September. Namun sejak saat itu, harga emas perlahan memangkas kerugian.

“Data inflasi baru-baru ini yang kami lihat menunjukkan harga mulai sedikit mendingin. Itu menggembirakan bagi pasar logam dan menjadi bagian dari alasan kami melihat reli," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

"Penurunan indeks dolar AS mendukung harga emas, tetapi yang membatasi kenaikan emas adalah penguatan imbal hasil obligasi," tambah Wyckoff.

Prospek pasar emas 2023 akan didorong respons bank sentral global terhadap inflasi.

The Fed tahun ini telah menaikkan suku bunga dari hampir nol pada bulan Maret ke kisaran 4,25%-4,5%, kenaikan suku bunga paling tajam sejak 1980-an. Hal ini membuat emas tertekan dari rekor di atas US$ 2.000 per ons pada bulan Maret.

"Investasi dalam ETF emas dapat meningkat pada tahun 2023 setelah arus keluar yang besar tahun ini," kata Asisten Wakil Presiden Penelitian Komoditas SMC Global Securities, Vandana Bharti.

Sementara harga perak di pasar spot turun 0,4% menjadi US$ 23,79 per ons, platinum naik 0,9% menjadi US$ 1.063,43, dan paladium turun 1,6% menjadi $1.784,76.

Perak dan platinum sepanjang tahun 2022 naik, sementara paladium turun 5,6% untuk tahun ini.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA