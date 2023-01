Penta Valent dan Jasa Berdikari Akan Melantai Pekan ini

Jakarta, Beritasatu.com – PT Penta Valent dan PT Jasa Berdikari Logistics akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pekan ini.

Distributor produk farmasi Penta Valent akan mencatatkan (listing) saham di BEI, Selasa (24/1/2023). Perseroan adalah perusahaan milik konglomerat Hermanto Tanoko. Perseroan telah menuntaskan initial public offering (IPO) 17-19 Januari lalu dan akan menggunakan kode PEVE.

Berdasarkan prospektus Penta Valent, dikutip Senin (23/10/2022), perseroan melepas 353 juta saham atau 20% saham setelah IPO. Harga pelaksanaan IPO Penta Valent mencapai Rp 149, sehingga perseroan meraup dana Rp 52,61 miliar. Total saham Penta Valent yang akan tercatat di BEI mencapai 1,7 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Lotus Andalan Sekuritas.

Setelah IPO, susunan pemegang saham Penta Valebt adalah PT Tancorp Mega Buana 40,35%, PT Maramakmur Selaras 20,22%, PT Multi Pidotama Mandiri 19,43%, masyarakat 19,98%, dan saham employee stock allocation (ESA) 0,02%. Tancorp adalah perusahaan milik konglomerat Hermanto Tanoko yang juga menjadi pengendali Penta Valent. Hermanto adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Bersama kakaknya, Wijono Tanoko, Hermanto orang kaya nomor 11 versi The Real-Time Billionaires Forbes. Per Senin 23 Januari, kekayaannya mencapai US$ 3,2 miliar (sekitar Rp 48,24 triliun).

Hermanto melalui Tancorp Group memiliki sejumlah perusahaan terbuka, seperti produsen air ...

Sumber: Investor Daily