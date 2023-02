Harga Beras Naik, Minyakita Langka di Sukabumi

Sukabumi, Beritasatu.com - Sejumlah masyarakat keluhkan kenaikan beberapa bahan pokok penting, beras mahal, dan minyak goreng langka di Pasar Semi Modern (PSM) Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Kenaikan dan kelangkaan bahan pokok penting tersebut, tentu saja berdampak bagi masyarakat dan juga bagi para pedagang. Bahkan dalam sepekan ini pedagang merugi akibat turunnya daya beli masyarakat.

Salah satu masyarakat Enah (55 tahun) mengaku keberatan dengan naiknya minyak goreng dan beras.

"Merasa keberatan, biasa beli (minyak goreng) untuk dijual sebagian untuk memasak, biasa Rp 14.000, sekarang Rp 17.000," ungkap Enah. Sabtu (4/2/2023).

Dendi Sopiyan (33 tahun) salah satu pedagang di PSM Cibadak menyatakan, kenaikan harga beras terjadi akibat faktor cuaca yang tidak mendukung, sehingga pasokan ke pasar jadi terganggu.

“Untuk saat ini harga beras dengan kualitas bagus premium berkisar di angka Rp 10.000 per liter dan per karungnya Rp 300.000. Sebelumnya, harga beras yang bagus premium hanya Rp 260.000, per karungnya,” ujarnya.

