Pasar PMI Besar, Deltomed Ekspor Antangin ke Taiwan

Wonogiri, Beritasatu.com - Produsen obat herbal dan jamu PT Deltomed Laboratories mengekspor produk unggulannya, Antangin JRG Syrup ke Taiwan untuk memenuhi permintaan konsumen di luar negeri sekaligus memperkuat pasar global.

"Jumlah TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan merupakan salah satu dari lima negara dengan penempatan PMI terbanyak pada tahun 2022," kata Direktur Operasional PT Deltomed Laboratories, usai peresmian ekspor perdana, di pabrik Deltomed di Selogiri, Wonogiri, Jawa Tengah, Rabu (8/2/2023).

Advertisement

BACA JUGA

Proses Produksi Deltomed Adopsi Teknologi Mutakhir

Pada 2022 diperkirakan ada 300.000 PMI, atau sekitar 1,3% dari total penduduk Taiwan yang berjumlah 23,5 juta jiwa. Adapun gaji PMI sektor domestik di Taiwan tahun 2022 sebesar Rp 9,9 juta. Daya beli yang tinggi ini menjadi pontesial bagi market produk Deltomed. "Taiwan dipilih karena potensi pasar obat herbalnya besar, PMI memiliki daya beli tinggi untuk produk-produk asli Indonesia," kata dia.

Menurut Junius, pada pengiriman ini sebanyak 1 kontainer dengan nilai free on board (FOB) sebesar Rp 500 juta dari kommitmen pertama senilai Rp 1,5 miliar FOB. "Kontribusi penjualan ekspor saat ini memang masih relatif kecil, tetapi terus bertumbuh sesuai bertambahnya negara tujuan ekspor, sehingga pasar ekspor ke Taiwan ini diharapkan akan meningkatkan value sales ekspor dan berkontribusi besar bagi di tahun-tahun mendatang," kata dia.

Saat ini Deltomed sudah mengekspor produk-produk inovatifnya ke barbagai negara tujuan ekspor, di antaranya Brunei Darussalam, Malaysia, Timor Leste, Cambodia, Laos, Hong Kong, Taiwan, Yaman, Oman, Togo, Bulgaria dan Hongaria. Deltomed, juga sedang melakukan persiapan registrasi untuk memperluas pasar di negara tujuan ekspor baru seperti Australia, Selandia Baru, Kanada, Nigeria, Bein Republic, Afrika Selatan, dan Gulf Countries.

BACA JUGA

Kreasi Minuman Herbal Jahe Merah Hasilkan Cuan Melimpah

Chief Business Development and R&D PT Deltomed Laboratories Victor S Ringoringo mengatakan, Deltomed menggandeng Group Dagang Antar Negara di Indonesia dan JS Group Asian Commodities, Co. Ltd. Taiwan. "Deltomed memiliki product portfolio yang potensial untuk diekspor ke pasar Asia, Afrika, Eropa, Australia dan Amerika Utara," terang Victor.

Deltomed memiliki produk andalan seperti Antangin, OB Herbal, Kojima, Kuldon, Imugard, Tuntas, Rapet Wangi, Srongpas, Natur Slim, Ziplong, Tejahe, Herbamojo, Herbana, dan lainnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini