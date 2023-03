Bursa Eropa Flat karena Krisis Perbankan, Deutsche Bank Turun 1,6%

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup beragam pada Selasa (28/3/2023), setelah investor cenderung dalam pola bertahan menyusul serangan volatilitas pasar.

Stoxx 600 di bursa Eropa ditutup datar (flat), dengan banyak sektor telah memangkas kenaikan di pagi hari. Saham perbankan di bursa Eropa naik 0,7%, dengan Credit Suisse bertambah 0,7% dan UBS naik 1,7%. Sementara Deutsche Bank di bursa Eropa kembali tertekan 1,6% setelah volatilitas baru-baru ini.

BACA JUGA Kekhawatiran Risiko Perbankan Berlanjut, Bursa Eropa Jatuh

Dalam sebuah memo yang dilihat oleh Reuters Senin (27/3/2023), Kepala Eksekutif UBS Ralph Hamers mengatakan tentang akuisisi Credit Suisse baru-baru ini.

“Meskipun kami tidak mencari transaksi ini, kami siap, dan kami melihatnya sebagai peluang untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan kami. UBS tidak membeli Credit Suisse hanya untuk menutupnya,” kata dia.

Pembuat kebijakan dan pejabat bank sentral terus menekankan bahwa sistem perbankan tidak menuju kehancuran, meskipun kegelisahan tetap ada.

Kepala Investasi Syz Group, Charles-Henry Monchau, mengatakan investor menilai kembali pandangan bahwa kenaikan suku bunga baik untuk bank karena itu berarti margin bunga bersih lebih tinggi.

Kepala Investasi Global AlTi Nancy Curtin mengatakan faktor yang membuat gelisah adalah pernyataan Menteri Keuangan AS Janet Yellen minggu lalu bahwa dia tidak dapat memberikan jaminan menyeluruh untuk semua simpanan bank serta kerentanan sektor real estat korporat AS, di mana 80% pinjaman dipegang bank regional. "UBS dan Credit Suisse menghadapi penyelidikan departemen kehakiman AS," kata Nancy Curtin.

BACA JUGA Bank of England Susul Fed Naikkan Suku Bunga, Bursa Eropa Anjlok

Di luar bank, kenaikan bursa Eropa dipacu saham pertambangan, yang ditutup naik 1,4%. Sementara minyak dan gas, naik 1,8% dan saham teknologi turun 1,3%.

Bursa Asia-Pasifik ditutup beragam pada Selasa karena kekhawatiran investor atas gejolak sektor perbankan baru-baru ini terus menunjukkan tanda-tanda pelonggaran.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan