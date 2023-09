OECD Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Turun pada 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN akan mencapai 4,2% pada 2023. Angka ini mengalami penurunan dari proyeksi sebelumnya pada bulan Maret sebesar 4,6%, tetapi pada 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN akan pulih mencapai 4,7%.

Director of OECD Development Centre, Ragnheiður Elín Árnadóttir mengungkapkan proyeksi ini dalam acara Launch of OECD’s Economic Outlook for Southeast Asia, China, and India 2023 Update, Minggu (3/9/2023).

BACA JUGA Sektor Pertambangan Indonesia Paling Dilirik di ASEAN, Ini Alasannya

Ragnheiður menyampaikan, proyeksi tersebut merupakan hasil pemantauan tahunan OECD mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di negara-negara Asia yang sedang berkembang.

Advertisement

"Negara-negara berkembang di Asia akan menghadapi tantangan akibat penurunan permintaan eksternal yang terus berlanjut, terutama karena kontraksi ekspor yang terjadi di negara-negara maju yang sedang mengalami perlambatan ekonomi yang berkelanjutan," kata Ragnheiður.

Laporan OECD tersebut tidak hanya memberikan sorotan pada anggota ASEAN, tetapi juga mencakup Tiongkok dan India. Meskipun ada tantangan, beberapa faktor positif tetap mendukung ekonomi ASEAN, seperti pertumbuhan permintaan regional dan domestik yang didukung oleh tingginya kepercayaan konsumen dan peningkatan jumlah kelas menengah.

Permintaan domestik, khususnya konsumsi swasta yang kuat, diharapkan akan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, permintaan regional akan tetap kuat dengan perluasan tujuan ekspor.

BACA JUGA Kolaborasi Jadi Kunci Jadikan ASEAN Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Ragnheiður juga menyoroti pertumbuhan sektor jasa serta potensi sektor digital yang tengah berkembang pesat, termasuk e-commerce lintas negara dan layanan pendukungnya.

Di samping itu, reformasi kebijakan dan pembangunan infrastruktur juga dianggap berpotensi untuk mendukung penanaman modal asing dan mengintegrasikan negara-negara ASEAN ke dalam rantai pasokan global, terutama di sektor elektronik, tekstil, dan otomotif.

Bagikan