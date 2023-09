Lebih Percaya Diri dan Hidup Sehat lewat Emma AXA Mandiri FIT Challenge

Jakarta, Beritasatu.com — Bagi PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) pelanggan atau nasabah adalah inspirasi bagi AXA Mandiri untuk selalu berinovasi dan meningkatkan kualitas produk, serta layanan agar dapat memberikan solusi proteksi terbaik bagi mereka.

Presiden Direktur AXA Mandiri, Handojo G. Kusuma memastikan setiap produk dan layanan yang dihadirkan oleh AXA Mandiri dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi nasabah dan keluarganya.

“Kami memposisikan diri sebagai mitra nasabah dengan membantu mereka mencapai tujuan kesehatan finansial, mental, dan fisik jangka panjang, serta menyediakan perlindungan yang komprehensif bagi nasabah dan keluarganya. Ini adalah perwujudan nilai kami yaitu act for human progress by protecting what matters,” ujarnya.

Dalam merayakan Hari Pelanggan Nasional, AXA Mandiri menghadirkan berbagai kegiatan yang didedikasikan untuk para nasabahnya. Nasabah yang bertransaksi polis di Customer Care Centre AXA Mandiri di Jakarta berkesempatan mendapatkan souvenir eksklusif, bertatap muka dengan pejabat eksekutif perusahaan serta beberapa permainan menghibur dengan hadiah menarik hingga berkesempatan mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis serta menjajal tantangan Emma AXA Mandiri FIT Challenge.

Presiden Direktur AXA Mandiri Handojo G. Kusuman (kanan) bersama Direktur Kepatuhan AXA Mandiri Rudy Kamdani (dua kiri) menyapa dan melayani nasabah pada Hari Pelanggan Nasional 2023 di Jakarta, Senin 4 September 2023. (AXA Mandiri)

Emma AXA Mandiri FIT Challenge adalah inisiatif penuh tantangan seru untuk menanamkan gaya hidup sehat secara finansial, mental dan fisik sehingga nasabah dan masyarakat umum bisa mengelola risiko masa depan dengan lebih baik.

Kegiatan yang berlangsung melalui platform digital ini, dapat diikuti oleh seluruh nasabah dan masyarakat umum di mana dan kapan saja melalui website axa-mandiri.co.id/web/customer. Berbagai tantangan yang ada setiap minggunya akan membantu peserta untuk memulai dan meningkatkan gaya hidup sehat. Program yang akan berlangsung hingga 17 November 2023 ini berhadiah total ratusan juta rupiah. Emma AXA Mandiri FIT Challenge juga memberikan hadiah secara mingguan kepada peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan di setiap minggunya.

Direktur AXA Mandiri Aayush Poddar (kanan) memberikan bingkisan setelah menyapa dan melayani nasabah pada Hari Pelanggan Nasional 2023 di Jakarta, Senin 4 September 2023. (AXA Mandiri)

“Berbagai kegiatan ini kami hadirkan sebagai apresiasi kepada para nasabah. Sebuah kebahagiaan bagi AXA Mandiri mendapatkan kepercayaan dari nasabah untuk membantu mereka dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan memiliki perlindungan untuk mengantisipasi masa depan yang seharusnya tidak berisiko. Kesetiaan nasabah adalah motivasi kami untuk senantiasa berkarya dengan kreatif dan inovatif, mengedepankan solusi dan layanan asuransi terbaik,” lanjut Handojo.

Berdasarkan laporan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), hingga kuartal II/2023 AXA Mandiri sudah melindungi 4,12 juta nasabah naik 2,9 persen dibandingkan tahun lalu yang berada di angka 4 juta nasabah. Selain itu, pada kesempatan yang sama AXA Mandiri juga berkomitmen meningkatkan inklusivitas, dengan menyediakan kursi roda di Customer Care Centre bagi nasabah yang membutuhkan. Program menarik lainnya adalah AXA Mandiri juga memberikan hadiah khusus di Hari Pelanggan Nasional berupa cashback dan voucer medical check up bagi nasabah baru yang membeli polis Asuransi Mandiri Secure CritiCare, Asuransi Mandiri Elite Plan, Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah dan Asuransi Mandiri Legacy Plan pada tanggal 4 September. Selain itu, terdapat voucer double rewards telekonsultasi untuk menambah keceriaan nasabah yang dapat di redeem dalam Emma AXA Mandiri. Emma adalah asisten digital yang siap membantu nasabah bertransaksi hingga memenuhi kebutuhan kesehatan secara online, kapan saja, dan di mana saja. Berbagai kemudahan dapat nasabah peroleh dalam satu layanan terpadu di Emma AXA Mandiri.

Hingga semester satu 2023 jumlah pengguna Emma AXA Mandiri berada di angka 92 ribu lebih pengguna naik 16,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 79 ribu lebih pengguna. AXA Mandiri juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan nasabah di mana hingga April 2023, AXA Mandiri berada di posisi pertama top three of mind awareness berdasarkan catatan Harris Interactive, sebuah lembaga market research. Selain itu berdasarkan catatan AAJI di jalur pemasaran melalui bank (bancassurance), AXA Mandiri berada di posisi teratas.

