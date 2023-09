IPO Terbesar Tahun Ini, Arm Bakal Raup US$ 4,87 Miliar

New York, Beritasatu.com - Arm, perusahaan cip asal Inggris, menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) sebesar US$ 51 (Rp 782.850) per saham dalam prospektus yang diumumkan pada hari Rabu. IPO Arm menargetkan dana sebesar US$ 4,87 miliar (Rp 74,75 triliun), terbesar tahun ini. Valuasi perusahaan yang memasok cip ke Apple dan Nvidia ini sebesar $54,5 miliar.

Perusahaan ini mengumumkan dalam siaran pers bahwa perdagangan sahamnya akan dimulai pada hari Kamis (14/9/2023) dengan simbol "ARM."

Debut ini adalah momen penting bagi konglomerasi Jepang, SoftBank, yang mengakuisisi Arm pada tahun 2016 senilai US$ 32 miliar. Pasalnya, SoftBank telah menelan kerugian investasi sebesar US$ 30 miliar pada 2022 lalu.

IPO Arm datang 19 bulan setelah upaya Nvidia untuk membeli Arm senilai US$ 40 miliar gagal karena potensi monopoli pasar. Federal Trade Commission telah menggugat untuk menghentikan kesepakatan tersebut.

Perusahaan yang berbasis di Inggris ini akan mencatatkan setidaknya 95,5 juta saham di Nasdaq, dan SoftBank akan mengendalikan sekitar 90% dari saham yang beredar. Penawaran ini berada di puncak kisaran harga yang diharapkan oleh Arm, yaitu US$ 47 hingga US$ 51.

Dalam prospektusnya, Arm menyatakan bahwa pendapatan dalam tahun fiskal yang berakhir pada Maret turun kurang dari 1% dari tahun sebelumnya menjadi US$ 2,68 miliar. Laba bersih pada tahun fiskal 2023 turun 22% menjadi US$ 524 juta.