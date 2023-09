IHSG Jumat 22 September Dibuka Menghijau ke Level 6.992

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG hari ini dibuka menguat 0,02% pada level 6.992. Hingga pukul 09:01 WIB, IHSG melanjutkan kenaikan dengan persentase 0,06%, mencapai angka 6.995,50 Jumat (22/9/2023).

Pembukaan sesi pagi ini diwarnai oleh penguatan pada 145 saham, sedangkan 123 saham lainnya mengalami penurunan, dan 231 saham lainnya stagnan. Total nilai transaksi perdagangan mencapai Rp 258 juta, yang melibatkan net-volume sebesar 377 miliar saham yang diperdagangkan.

Dalam perdagangan ini, indeks LQ45 menguat sebesar 0,01% menjadi 966,788, sementara indeks JII mengalami penurunan sebesar 0,06% menjadi 573,677. Indeks IDX30 juga turun sebesar 0,06% menjadi 498,562.

Berikut adalah sektor-sektor yang berkinerja positif pada perdagangan ini yakni, industri dengan kenaikan sebesar 0,1%, sektor non siklikal naik sebesar 0,39%, sektor kesehatan mengalami kenaikan sebesar 0,02%, sektor keuangan naik sebesar 0,06%, sektor teknologi mengalami kenaikan sebesar 0,19%, dan sektor infrastruktur naik sebesar 0,34%.

Di sisi lain, sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah sektor energi turun sebesar 0,08%, sektor barang baku turun sebesar 0,08%, sektor siklikal mengalami penurunan sebesar 0,16%, sektor properti turun sebesar 0,07%, dan sektor transportasi mengalami penurunan sebesar 0,35%.

Tiga saham yang menjadi pemimpin dalam kategori top gainers adalah PT Island Concepts Indonesia Tbk (ICON) dengan kenaikan sebesar 16,42% dan mencapai harga Rp 78 per saham. Selanjutnya, PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk (AEGS) mengalami pertumbuhan sebesar 9,09%, mencapai harga Rp 72 per saham.

Di sisi lain, saham-saham yang mengalami penurunan signifikan adalah PT Golden Flower Tbk (POLU) dengan penurunan sebesar 14,50%, mencapai harga Rp 560 per saham. PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) mengalami penurunan sebesar 9,60% dengan harga Rp 113 per saham, dan PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) turun sebesar 9,56% dengan harga Rp 615 per saham.

Itulah gambaran perkembangan IHSG dan beberapa saham unggulan pada sesi perdagangan pagi ini. Perlu dicatat bahwa data ini dapat berubah seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam dinamika pasar.