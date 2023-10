PT Bumi Siak Pusako Resmi Terima Sertifikat SNI ISO 37001:2016

Pekanbaru, Beritasatu.com - PT Bumi Siak Pusako (BSP) resmi menerima penyerahan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 dari lembaga auditor external dan independent PT TUV NORD Indonesia dan diterima langsung Direktur PT Bumi Siak Pusako Iskandar, pada Rabu (4/10/2023). Sertifikat itu memiliki ruang lingkup "Anti Bribery in The Procurement Process of Goods and Service and Their Supporting in The Pekanbaru Head Office and Zamrud Operation Areas”.

Dengan diterimanya sertifikat ini, artinya BSP berhasil mempertahankan dengan validity of certificate hingga 31 Mei 2024. Hal ini dilakukan BSP sebagai bentuk upaya untuk mendorong pemberantasan korupsi.

Sebagai informasi, proses second surveillance audit sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BSP telah dilaksanakan selama lima hari, dari 21-25 Agustus 2023 dengan hasil memuaskan.

Direktur TUV NORD Indonesia, Bayu Wicaksana menyampaikan selamat dan sukses kepada Direksi, Jajaran Manajemen, MR dan Tim ISO, serta seluruh karyawan dan karyawati atas keberhasilan ini.

“Semoga konsistensi dan komitmen yang baik ini dapat terus dilanjutkan dari tahun ke tahun,” kata Bayu.

Sementara itu, Direktur BSP Iskandar menyampaikan bahwa momen ini bukan hanya sekedar sertifikasi, tetapi menjadi momen untuk perbaikan seluruh insan perusahaan.

“Mudah-mudah ke depan tidak ada hal yang mengganjal kita, sesuatu yang membuat resah perusahaan, intinya ini adalah untuk menjaga kita semua,” kata Iskandar.

Iskandar mengingatkan agar semua insan BSP tersosialisasikan ke semua karyawan bahwa BSP telah memiliki sertifikat SNI ISO 37001:2016, yang nantinya menjadi pedoman bagi insan BSP dan pihak mitra bisnis BSP.