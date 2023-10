Beli Xiboba dengan AstraPay Cuma Rp 5.000 di Semesta Berpesta Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com - Layanan uang elektronik grup Astra, AstraPay kembali turut serta memeriahkan festival musik Semesta Berpesta yang telah memasuki pekan terakhir. Digelar di Ecopark Ancol, Semesta Berpesta Jakarta digelar pada 14-15 Oktober 2023.

Pada gelaran Semesta Berpesta Jakarta, AstraPay bekerja sama dengan Xiboba, salah satu merek minuman boba di Indonesia. Uniknya, produk minuman kekinian ini hadir dengan gerobak keliling, Xi Bo Bikes.

Dengan download AstraPay dan top up senilai Rp 10.000, kamu bisa mendapat minuman Xiboba dengan hanya Rp 5.000. Isi ulang (top-up) saldo AstraPay sendiri bisa dilakukan melalui ATM, internet banking, mobile banking, dan transfer via member sesuai langkah yang tersedia pada menu Top Up aplikasi AstraPay. Top up saldo juga bisa kamu lakukan melalui Bank apa saja.

Untuk top up melalui ATM, mobile banking, dan internet banking Bank Permata dan CIMB Niaga, kamu bisa mendapatkan free admin. Namun khusus OCTO Mobile CIMB Niaga dikenakan biaya admin Rp 1.000.

Sedangkan khusus top up melalui Bank BCA, biaya transfer akan dipotong langsung pada saldo AstraPay pengguna sebesar Rp 3.325. Sementara untuk top up melalui Bank BNI, biaya transfer akan dipotong langsung pada saldo AstraPay user sebesar Rp 1.500. Top up saldo juga dapat dilakukan melalui Alfamart dan gerai Alfamidi, dengan cara mengunjungi salah satu gerai kasir Alfamart.

Sebelumnya AstraPay juga menggelar Flash Giveaway spesial untuk AstraPay Friends dengan membagikan 5 tiket Semesta Berpesta Jakarta.