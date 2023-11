ISEF 2023 Catatkan Transaksi Mencapai Rp 28,9 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) resmi ditutup, Minggu (29/20/2023). Selama 5 hari penyelenggaraan, ISEF 2023 berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp 28,9 triliun. Nominal tersebut mencakup pembiayaan lembaga keuangan syariah, transaksi B to B, transaksi B to C dan transaksi exhibition ISEF 2023, termasuk kegiatan FESyar di wilayah Kawasan Timur Indonesia, Sumatera, Jawa, dan akad serentak 2.311 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah pada penyelenggaraan ISEF ini. Jumlah pengunjung juga mengalami kenaikan hingga lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, mencapai lebih dari 72.930 pengunjung.

Capaian penyelenggaraan ISEF 2023 oleh Bank Indonesia bersinergi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) selama satu dekade ini juga menghantarkan ISEF 2023 memperoleh rekor MURI sebagai festival ekonomi keuangan syariah terbesar di Indonesia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, pada kesempatan penutupan, mengatakan bahwa pencapaian signifikan secara global, baik di sektor ekonomi syariah maupun sektor keuangan syariah menjadi prasyarat utama untuk dapat mencapai visi menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia dan menjadi fokus Bank Indonesia dalam penguatan ISEF di masa mendatang.

“Penyelenggaraan ISEF ke depan diharapkan dapat berperan secara signifikan menggerakkan sektor-sektor potensial dalam ekonomi dan keuangan syariah untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus mampu diperhitungkan dalam tatanan global,” tambah Juda.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Ma'ruf Amin turut meresmikan Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI) dan aplikasi Satu Wakaf Indonesia pada seremoni pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10 tahun 2023, di Jakarta Convention Center, Kamis (26/10/2023) yang mengangkat tema “Accelerating Sharia Economy and Finance through Digitalization for Inclusive and Sustainable Growth". MPIHI merupakan masterplan industri halal sebagai referensi bersama pengembangan industri halal Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia.

Wakil Presiden RI juga mengapresiasi Bank Indonesia atas komitmen dan kontribusinya dalam pengembangan eksyar dan telah menjadi hamzah washal terbesar di Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam kesempatan pembukaan acara juga menyampaikan sejumlah pencapaian penting dalam satu dekade penyelenggaraan ISEF sebagai sebuah karya bersama hamzah washal. Capaian tersebut adalah terbentuknya ekosistem ekonomi keuangan syariah di Indonesia yang terintegrasi dan tergitalisasi, penguatan kelembagaan dan regulasi pengembangan ekonomi keuangan syariah secara nasional dan daerah, dan penguatan leadership di berbagai forum internasional.

“Sejumlah pembaruan penyelenggaraan ISEF 2023 yaitu peningkatan skala penyelenggaraan melalui International Modest Fashion Festival (IN2MF) sebagai fashion modest terbesar yang terselenggara dengan dukungan berbagai pihak dengan menghadirkan 178 desainer, dan juga produk-produk UMKM premium binaan BI. Kedua, mempromosikan konsumsi makanan halal, melalui Indonesia Internasional Halal Chef Competition (IN2HCC) sebagai kompetisi chef berskala internasional untuk mempromosikan kuliner halal Indonesia kepada dunia. Ketiga, penguatan kolaborasi domestik dan internasional, termasuk penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) yang diikuti potensial buyer dari berbagai negara,” jelas Perry.

Penyelenggaraan ISEF 2023 sebagai panggung ekonomi dan keuangan syariah merupakan hasil kerja berjamaah untuk mendorong majunya perkembangan eksyar di Indonesia. Diharapkan berbagai program dan inisiatif dapat terus berlangsung dengan dukungan berbagai pihak yang terlibat sebagai hamzah washal melalui peran dan kewenangannya masing-masing.